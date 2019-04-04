Medicabil'de 'Afet Psikolojisi' Bilgilendirme Toplantısı

Uzman Psikolog Başak Mutlu tarafından gerçekleştirilen seminerde "Afet Psikolojisi" konusu ele alındı. Uzm. Psk. Başak Mutlu, afet yönetiminin çok süreçli ve disiplinli bir yapıya sahip olup, afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar olduğunu söyledi.

Afet anlarında manevi müdahalelerin, fertleri kurtarmaya yönelik acil fiziksel müdahaleler kadar önemli olduğunu ifade eden Mutlu, "İnsanların fiziksel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik derinden bir tehdit yaşaması veya tanık olmasına travmatik olay diyoruz. Travmaya maruz kalan bir insan yas sürecine girer ve bu doğal bir süreçtir. Travmatik olaylar, bireylerde farklı etki ve sonuçlar doğurur. Travma sonrası süreçte, istem dışı gelen belirtiler, olumsuz duygu durumu, çözülme, kaçınma ve uyarılma belirtileri görülür. Ayrıca, olaya doğrudan maruz kalanların yanı sıra, travmatik olaya tanık olan mağdur yakınları ve yardım çalışmasında görev alanlarda da travmatik stres belirtileri görülebilir" dedi.

"İyileşmek zaman alan bir süreçtir"

Bu dönemde bireylerin kendi kendine iyileşme çabaları gösterdiğine dikkat çeken Mutlu, "Travmatik bir olay yaşayan bireyler, bu olayı unutmaya çalışmak yerine, güvendiği kişiler ve dostlarıyla duygularını paylaşmalı. Sağlıklı beslenmeye, iyi dinlenmeye dikkat etmeli ve kendilerini iyi hissettiren faaliyetlere katılmalıdırlar. Bu süreçte bazı günler daha zor, bazı günlerse kolay geçecektir. Sonuç olarak iyileşmek zaman alan bir süreçtir" diye konuştu.

Yaşanılan afet olaylarında psikolojik ilk yardımın nasıl uygulanması gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulunan Uzm. Psk. Başak Mutlu, "İlk olarak travmaya uğrayan kişilerin o ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Kişiye güvenli bir ortam yaratmalı ve anlayışla, onun travmayı anlatmasına izin vermelisiniz. Kişiye yaşadığı olayı sindirebilmesi için zaman tanımalı, bu süreçte onun beslenmesine ve dinlenmesine yardımcı olmalısınız" şeklinde konuştu.

"Çocuklara yaklaşım farklı olmalı"

Travma süreçlerinde çocuklara yaklaşımın, yetişkinlerden farklı olduğunun altını çizen Mutlu, "Çocuklar endişe duydukları konuları açtığında yetişkinler bu konuları konuşmaktan kaçınmamalıdır. Bu süreçte, çocuğun olay hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade etmesi önemlidir. Bunun yanı sıra, çocuklara açıklamalarda bulunurken soyut ifadelerden kaçınılmalıdır. Afet olaylarının ardından, çocukların yemek, banyo, uyuma saati gibi rutinlerinin aksamamasına önem göstermeliyiz" dedi.

Travma sonrası büyüme

Travma süreçlerinde ilk birkaç haftanın psikoterapi desteğine başlamak için erken olduğunu belirten Mutlu, travmanın iyileşmesi ile gelen olgunlaşmaya da 'travma sonrası büyüme' dendiğini söyledi. Mutlu, iyileşmeyle beraber kişinin, dış dünyaya yeniden ilgi duymaya, gelecek ile ilgili planlar kurmaya başladığını ve kişinin sonraki krizlerle daha iyi baş edebileceğini sözlerine ekledi.

Seminerin sonunda, Uzm. Psk. Başak Mutlu, Özel Medicabil Hastanesi personellerinin afet psikolojisi ile ilgili sorularını da yanıtladı.