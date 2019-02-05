Medicabil'de 'Çocuklara Temel Yaşam Desteği' Eğitimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Göçet tarafından gerçekleştirilen seminerde "Çocuklarda Temel Yaşam Desteği" konusu ele alındı. Uzm. Dr. Göçet seminerde, hedeflerinin bebek ve çocuklarda yaşam desteği basamaklarını tanımlayabilmek ve solunumu veya kalbi durmuş çocuk ya da bebeğe yeniden canlandırma uygulamalarını sırayla yapabilmek olduğunu söyledi.

Çocuk ve bebeklerde solunumun ya da kalbin durduğu anlarda yapılacakları anlatan Dr. Göçet, "İlk önce kendinizin ve çocuğun güvenliğini sağlamalısınız. Sonrasında çocuğun uyarılara yanıt verip vermediğine bakarak, kalp basılarına başlamalısınız. Nefes alamayan çocukların, hava yolunu açarak, nefes alıp vermediğine bakmalı, yetersiz dolaşım varsa hastayı solutmaya devam etmeli ve mutlaka 112'yi aramalısınız" dedi.

Uyarılara yanıt verip vermediğine bakılmalı

Çocukların uyarılara yanıt verip vermediğine bakılarak temel yaşam desteği basamaklarının uygulanması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Göçet, "Eğer travma şüphesi yoksa çocuğu hafifçe sarsarak iyi olup olmadığı sorulur, bebeklerde ise ayak tabanına hafif fiske vurularak uyarı verilir. Eğer çocuk uyarılara cevap vermiyorsa temel yaşam desteği basamakları uygulanır" ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Göçet, temel yaşam desteği basamaklarını şöyle sıraladı: "Uyarılara cevap yoksa hava yolunu açmak üzere pozisyon verilir, çocuğun soluyup solumadığı kontrol edilir, eğer çocuk solumuyorsa peş peşe iki adet soluk verilir. Buna hayat kurtarma soluğu diyoruz. Ardından dolaşım kontrol edilir, nabız düşükse; kalp masajı yapılır. Kalp masajı, bir yaşından küçük bebeklere başparmak ya da çift parmak tekniğiyle, 1 – 8 yaş arası çocuklara ise tek avuçla yapılır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Göçet seminerin sonunda, Özel Medicabil Hastanesi çalışanlarının sorularını da yanıtladı.