Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu - Son Dakika
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Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu

25.04.2022 12:36
Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarının çocuklarının katılımıyla gerçekleşen Medical Gaziantep Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez sahne aldı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesinde sağlık çalışanlarının çocuklarının katılımıyla gerçekleşen Medical Gaziantep Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez sahne aldı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Medical Gaziantep Çocuk Korosu, misafirler ve çalışanlar tarafından büyük ilgi gördü. Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu'na katılan çocuklara "takdir belgesi" Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ekber Şahin, "Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu, bugün bir koro dinletisi ile sahne aldı. Minik koristlerimiz, bugün için çok çalıştı ve çok emek verdi. Hava sıcak olmasına rağmen çok başarılı oldular. Bu vesile ile genel koordinatörümüz Hayrullah Kubba başta olmak üzere hastane yönetimimiz adına kendilerini takdir ve tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla misafirler ve çocuklar için hastanenin terasında sokak oyunları etkinliği de gerçekleştirildi. Büyüklere ve çocuklara elma şekeri, pamuk şeker ve sandviç ikram edildi. Medical Park Gaziantep Hastanesi, gönüllerince eğlenen büyükler ve çocuklarla renkli görüntülere sahne oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan'da ilk defa seyirciyle buluştu - Son Dakika


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