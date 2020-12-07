Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim - Son Dakika

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim

07.12.2020 17:51

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin Medical Park Gaziantep Hastanesi'yle imzaladığı protokol sonucunda cemiyet üyeleri artık hastanenin hizmetlerinden yüzde 20 indirimli yararlanacak.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim

GAZİANTEP - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin Medical Park Gaziantep Hastanesi'yle imzaladığı protokol sonucunda cemiyet üyeleri artık hastanenin hizmetlerinden yüzde 20 indirimli yararlanacak. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, "Meslektaşlarımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla girişimlerimiz devam ediyor" dedi.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Medical Park Gaziantep Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba arasında gazetecilere yüzde 20 indirim protokolü imzaladı. Protokol ile GGC üyeleri hastaneden ayakta ve yatışta yüzde 20 indirimli yararlanacak. Ayrıca üyeleri ile birinci derece akrabaları da indirimden faydalanabilecek.

"Üyelerimiz tedavilerden yüzde 20 indirimli faydalanacaktır"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, farklı kuruluşlarla daha öncede benzer hizmet protokolü imzaladıklarını hatırlatarak, "Meslektaşlarımızın sosyal yaşamına katkıda bulunmak amacıyla girişimlerimiz devam ediyor. Gaziantep ve bölgeye güçlü kadrosuyla hizmet veren sağlık kuruluşlarımızdan Medical Park Gaziantep Hastanesi ile 'Sağlık Protokolü' imzaladık. Bu protokolle GGC üyesi meslektaşlarımız, eş ve çocukları, anne ve babaları Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin ayakta ve yatıştaki tedavilerinden yüzde 20 indirimli faydalanacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bölgeye çok büyük hizmet veriyoruz"

Protokol sonrasında Başkan Ay ve yönetim kurulu üyelerine hastanenin son dönemde yapmış oldukları yatırımları hakkında bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, hastane olarak bölgeye çok büyük hizmetler verdiklerini söyledi. Kubba, "Elimizden geldiğince bölge halkına ve Gaziantep'e hizmet için elimizden gayreti gösteriyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmayan birçok cihazı bölgeye kazandırmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürecinde Medıcal Park Gaziantep yatırımlarına devam ediyor"

Son dönemde yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgi veren Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Hastanemize geçtiğimiz günlerde PET CT cihazı kurmuş bulunmaktayız. PET CT cihazı ilk olarak hastanemizde mevcut bulunmaktadır. PET CT onkolojik hastaların tanı ve tedavisinde özellikle ilk teşhis ve tedaviye yanıtta önemli bir cihazdır. Bununla birlikte, Radyasyon Onkolojisi Ünitemizde yer alan Linac cihazı yenilendi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bu cihazı kazandırmış bulunmaktayız. Bu cihazın ismi ise TrueBeam Variant Sistem. Bu cihazlar onkolojide ciddi anlamda hasta konforunu ön planda tutan, yeni nesil ve oldukça da maliyetli cihazlar. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak özellikle yan dal branşları da - çocuk ve yetişkin- hastalarımızın özellikle de bölge halkının hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Örneğin Jinekolojik Onkoloji Cerrahisini Gazi şehrimize kazandırdık. Aynı şekilde İmmünoloji ve alerji hastalıkları hekimimizi de Medical Park Gaziantep Hastanesi bünyesine dahil ettik. Bu hekimimizi de Gaziantep'te tek olarak istihdam etmekteyiz. Bu anlamda gerçekleştirilen tüm hizmetler tamamen yoğun tecrübe, emek ve planlı bir ilerlemenin ürünüdür. Pandemi sürecinde hastalarımız için hayal edilemeyecek cihazları onların hizmetine sunduk, mutlu ve gururluyuz ama umarım bu salgın dönemini bir an önce atlatır eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Tüm hastalarımıza da acil şifalar dileriz" dedi.

Başkan İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'ya bölgeye ve kente sağlık alanında kazandıkları yatırımlar ve hizmetler için teşekkür etti.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim
Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim
Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim
Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden gazetecilere yüzde 20 indirim - Son Dakika


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