Medical Park Pendik Hastanesi Başhekiminden uçak kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medical Park Pendik Hastanesi Başhekiminden uçak kazasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Medical Park Pendik Hastanesi Başhekiminden uçak kazasıyla ilgili açıklama

6 saat önce

VM Medical Park Pendik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Faruk Azal, hastaneye gelen 9 yaralının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu an için hayati tehlikesi olan hastamız yok. Fakat servise yatış yapmamız gereken, omurga kırığı olan, kafa travması olan hastalarımız var" dedi.

Medical Park Pendik Hastanesi Başhekiminden uçak kazasıyla ilgili açıklama, System.String[]

VM Medical Park Pendik Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Faruk Azal, hastaneye gelen 9 yaralının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Şu an için hayati tehlikesi olan hastamız yok. Fakat servise yatış yapmamız gereken, omurga kırığı olan, kafa travması olan hastalarımız var" dedi.

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından uçaktan çıkarılan yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildi. VM Medical Park Pendik Hastanesi'ne olayın ardından bir hamile olmak üzere 9 yaralının geldiği öğrenildi.

"ŞU AN İÇİN HAYATİ TEHLİKESİ OLAN HASTAMIZ YOK"

Hastaneye gelen yaralılarla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Op. Dr. Ömer Faruk Azal, "Ülkemize geçmiş olsun. Son tespitlerimize göre çok büyük bir faciadan geri döndük. Bizim hastanemize 9 tane yaralı başvurdu. Bu yaralılar başvurmadan önce haber aldığımız için bütün branştaki hekim arkadaşları hastaneye toparladık, hastalarımızı beklemeye başladık. Bize gelen bütün hastaların değerlendirmeleri yapıldı. Şu an için hayati tehlikesi olan hastamız yok. Fakat servise yatış yapmamız gereken, omurga kırığı olan, kafa travması olan hastalarımız var. Bir kısım ortopedi de ameliyat olması gerekecek hastalarımız var. Gebe bir hastamız var, onda en büyük sevincimiz bebeğe bir şey olmaması bu ayrıca bizi mutlu etti. Ama annemizin birkaç tane kırığı var, ona destek olacağız. Onun dışındaki kalan hastalarımızı da büyük bir kaza geçirdikleri için gözlem amaçlı hastanemizde gözlem altında tutacağız" dedi.

(İHA)

Pendik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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