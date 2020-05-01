Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika

Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor

6 saat önce

Trabzonspor'un maçlarını oynadığı, Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik stadyum korona virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor, System.String[]

Trabzon spor'un maçlarını oynadığı, Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik stadyum korona virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor, 18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani katılımıyla yeni tesisinin açılışını gerçekleştirmişti.

Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen tek spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor maçlarını oynuyor. Bordo-mavililer, yeni stadyumdaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak devam ettiği mücadelesine korona virüs salgını nedeniyle ara verse de çok özlediği taraftarıyla birlikte yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceği günleri iple çekiyor. Sessizliğe bürünen dev tesis denizden ve havadan görüntülendi.

LİG'DE 57 MAÇI YAPTI

Taraftarı ile birlikte buluşacağı günü iple çeken bordo-mavili takım yeni stadyumunda ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

İSTANBUL'UN ÜÇ BÜYÜKLERİ KARŞISINDA SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Trabzonspor, yeni stadyumunda İstanbul'un ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.

STADYUM 41 BİN 461 TARAFTARI GÖRDÜ

Trabzonspor, yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordo-mavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordo-mavili taraftarlara ait olduğu Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup edildiği maçta geldi.

SEVDALILAR İKİ AYDIR UZAK

Trabzonspor Süper Lig'de 59 gündür taraftarından uzak. Bordo-mavililer en son taraftarı önünde 3 Mart 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri taraftarından ayrı. Bordo-mavililer sahasında en son Medipol Başakşehir'i konuk etmişti. Seyircisiz oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar, korona virüs nedeniyle liglere verilen arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda futbolu çok özlediklerini dile getiriyorlar.

( Gökmen Şahin/İHA)

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 02:11 Kaynak: İHA


Son Dakika

Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var         
19:51
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor         
19:46
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
19:32
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı         
19:29
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi         
19:16
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi         
19:12
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti 5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti         
18:40
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü         
18:13
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi         
17:52
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek         
17:31
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 20:34:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]