Son Dakika Haberleri: Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek
Son Dakika Güncel Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek

Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek

14 dakika önce

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güçlü akademik kadrosu ile tercih edilen Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.

Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güçlü akademik kadrosu ile tercih edilen Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.


Medical Park Gaziantep Hastanesi, TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG,PYD ve PKK'ya karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Güneydoğu Bölgesi'nin güçlü sağlık kuruluşlarından olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, yapılan operasyonlarda ulusal güvenliğin sağlanması, bölgenin istikrarı ve barış ile terör gruplarının temizliği için TSK'nın yanında olduğunu duyurdu.


Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah, ordumuzu muzaffer kılsın, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak tüm tıbbi süreçlerimizle ordumuzun yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit olan 11 yaşındaki Elif'in babasından duygulandıran sözler: Vatan için 10 evladım gitse umrumda değil
Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Gaziantep'te 3 arkadaşın feci ölümü NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 14:44:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]