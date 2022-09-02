Uzmanından "kalp hastalıklarının önüne geçme" uyarısı - Son Dakika
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Uzmanından "kalp hastalıklarının önüne geçme" uyarısı

02.09.2022 14:36
Uzmanından "kalp hastalıklarının önüne geçme" uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, "Aslında beslenmeye dikkat ederek, kilo verip egzersiz yaparak, stresten mümkün olduğunca kaçınarak, sigarayı bırakıp kan şekeri ve tansiyonu kontrol altına alarak, kalp damar hastalıklarının büyük bir kısmının önüne...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, "Aslında beslenmeye dikkat ederek, kilo verip egzersiz yaparak, stresten mümkün olduğunca kaçınarak, sigarayı bırakıp kan şekeri ve tansiyonu kontrol altına alarak, kalp damar hastalıklarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi yurt içi ve yurt dışından gelen birçok hastaya şifa oluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, kalp hastalıklarının dünyada ve Türkiye'de ölüm sebepleri arasında başı çektiğinin altını çizdi.

Yazıcı, kalp hastalarının çoğunun aslında kendini sağlıklı sanan, daha önce doktora gitmeyen kişilerden oluştuğunu belirtti.

Kalp hastalıklarında poliklinik şartlarında yapılacak muayene ve bir kaç tetkikle kalp hastalık riskinin saptanabildiğini belirten Yazıcı, "Kalp hastalıklarında önemli olan birincil koruma ile henüz kalp krizi geçirmeden ve kalıcı kalp hasarı oluşmadan evvel kalp hastalıklarının önüne geçmektir. Aslında beslenmeye dikkat ederek kilo verip egzersiz yaparak, stresten mümkün olduğunca kaçınarak, sigarayı bırakıp kan şekeri ve tansiyonu kontrol altına alarak, kalp damar hastalıklarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür. Kalp damar hastalıklarının bazılarının sinsi ilerleyip belirti vermediği unutulmamalıdır ve düzenli kalp kontrolü yaptırılmalıdır. Bu bağlamda, herkesin kalp kontrollerini yaptırmasını önermekteyiz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzmanından 'kalp hastalıklarının önüne geçme' uyarısı - Son Dakika

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