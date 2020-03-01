MedicalPark Batman Petrol Spor: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor MedicalPark Batman Petrol Spor: 2-1 - Son Dakika Spor

MedicalPark Batman Petrol Spor: 2-1

6 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erdem Değirmenci (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Furkan Işıkdemir (xxx) (Dk.74 Hakan Akman), Ahmet Baykal (xx) (Dk. 81 Semih Üstün), Ekem Sütçü (xx) (Dk.

MedicalPark Batman Petrol Spor: 2-1, System.String[]

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erdem Değirmenci (xx), Agah Kaan Kuloğlu (xx)

OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xxx), Furkan Işıkdemir (xxx) (Dk.74 Hakan Akman), Ahmet Baykal (xx) (Dk. 81 Semih Üstün), Ekem Sütçü (xx) (Dk. 88 Vedat Saygı), Samet Dağlı (xx), Kerim Bölük (xx), Erkan Çam (xx), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Onur Kızıltaş (xx), Soner Birinci (xx)

MEDICALPARK BATMAN PETROL SPOR: Cihan Şentürk (xx), Ardahan Gündoğdu (x) (Dk.27 Mesut Saray), Okan Toprak (xx), Mazlum Demir (xx), Buğra Temel (xx), Güner Okay (xx), Ferdi Konak (xx), Furkan Karabatak (xx), İbrahim Yakup İnal (x) (Dk.66 Umut Çakar), Berkay Çakır (xx), Ahmet Güven (x) (Dk.72 Şükrü Kaan Kılıçaslan)

GOLLER: Dk.31 Furkan Işıkdemir, Dk.90 Hakan Akman (P) (Osmaniyespor FK), Dk. 73 Mesut Saray (MedicalPark Batman Petrol Spor)

SARI KARTLAR: Taşkın Kartal, Erkan Çam, Alp Arda (Osmaniyespor FK) - Berkay Çakır, İbrahim Yakup İnal, Cihan Şentürk, Furkan Karabatak, Güner Okay (MedicalPark Batman Petrol Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, sahasında konuk ettiği MedicalPark Batman Petrol Spor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri isimleri tek tek okundu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan taraftarlar ise ayağa kalkarak her bir şehit askerin ismi okunduktan sonra 'Burada' diye karşılık verdi. Osmaniyesporlu futbolcular ise sahaya 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartıyla çıktılar. Karşılaşmanın 31'inci dakikasında topu filelere göndererek skoru 1-0 yapan Osmaniyesporlu Furkan Işıkdemir, açtığı Tük bayrağı ile taraftarını selamladı. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında MedicalPark Batman Petrol Spor oyunucusu Mesut Saray, beraberlik golünü kaydetti: 1-1. Osmaniyesporlu oyuncu Hakan Akman 90'ıncı dakikada penaltından attığı golle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Osmaniyespor FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.


Batman Petrol Spor, Furkan Işıkdemir, Hakan Akman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
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