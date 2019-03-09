Son Dakika Haberleri: Medıcana'dan Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi

Medıcana'dan Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi

1 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde özel bir projeye daha ev sahipliği yaptı.

Medıcana'dan Dünya Kadınlar Gününe Özel Sergi, System.String[]
Medicana Bursa Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde özel bir projeye daha ev sahipliği yaptı.

Hayat Boyu Genel Müdürlüğü, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında hastanede tedavi olan hastalara ve yakınlarına moral veriyor. Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar Şahin ve kursiyerler Belma Boz, Nazlı Şengül, Yasemin Zaim, ve Yasemin Sarıkaya'nın desteği ile "Sağlıklı Kadın, Üreten Kadın Rölyef Sergisi" açıldı. Serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Nilüfer Belediyesi Başkan Adayı Turgay Erdem yaptı.

Sanatın ve sporun her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Hasta odaklı bakım anlayışını benimsemiş bir sağlık kuruluşu olarak, tedavi sürecinde hastalarımıza sağladığımız psikolojik konforun da iyileşme sürecine olumlu yansıdığını biliyoruz. Bu kapsamda hastalarımıza umut olacak mesajlar veren 'Sağlıklı Kadın, Üreten Kadın Rölyef Sergisi'ni' Medicana Bursa Hastanesi'nde hayat bulmasına imkan veren Pınar Şahin atölyesine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Pınar, 8 Mart, Bursa, Güncel
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