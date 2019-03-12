Son Dakika Haberleri: Medicana'dan Kadın Sağlığı Semineri

Medicana'dan Kadın Sağlığı Semineri

1 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Tredin Otomotiv çalışanlarına Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından kadın sağlığı konusunda seminer verildi.

Medicana'dan Kadın Sağlığı Semineri, System.String[]
Medicana Bursa Hastanesi tarafından Tredin Otomotiv çalışanlarına Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından kadın sağlığı konusunda seminer verildi.

Tredin Otomotiv Konferans Salonu'nda verilen seminere konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, dünyada birçok bir kadının jinekolojik kanserler sebebi ile hayatını kaybettiğini belirterek, bilhassa rahim ağzı kanserinin jinekolojik kanserler içinde 2. sıklıkta görüldüğünü söyledi. Rahim ağzı kanserinin 35 - 40 yaşından sonra kadınlarda görülme riskinin hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Uyanık, rahim ağzı kanserinin risk faktörlerinden bahsederek, kanserden korunmanın önemini vurguladı. Kadınlara, yıllık kontrole gitmeleri konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğu konusunda bilgi veren Uyanık, ebelik sayısının fazla olması, sık partner değiştirme ve sigara kullanımı gibi durumların rahim ağzı kanseri riskini arttırdığının altını çizdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Bursa, Güncel
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