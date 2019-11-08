Son Dakika Haberleri: Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri
Son Dakika Güncel Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri

Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri

7 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi, mühendislere stres ve öfke kontrolü semineri düzenledi.

Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri, System.String[]

Medicana Bursa Hastanesi, mühendislere stres ve öfke kontrolü semineri düzenledi.


Düzenlenen eğitim seminerinde, Quad Plus Europe personeline öfke kontrolünün nasıl olması gerektiği anlatıldı. Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak tarafından verilen seminerde, stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirildi.


Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirten Ece Özçırak, öfkenin kontrol edilmemesi halinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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