Medicana'dan Telekom Çalışanlarına Seminer

Medicana Samsun
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanlarından Dr. Öğretim Üyesi Salim Gümüş
, Türk Telekom
Samsun Bölge Müdürlüğü personeline kolon kanseri semineri verdi.
Gümüş, seminerde kolon kanserinin tanı ve tedavisi konusunda katılımcılara bilgi aktardı.
Kanserin kontrolsüz hücre çogˆalmasıyla ortaya çıktığını anlatan Gümüş, "Kanser genetik özellikler, yas¸am biçimi ve çevresel faktörlerden kaynaklanan önlenebilir bir hastalıktır. Çevresel faktörler, yaşam biçimi ve beslenmenin düzenlenmesiyle yüzde 50'si önlenebilir. Kolon kanserleri sindirim sisteminin en sık rastlanılan tümörleridir. Erkeklerde akciğer kanserinden, kadınlarda da meme kanserinden sonra en sık görülen türdür." ifadelerini kullandı.
Gümüş, 50 yaşından sonra kolon kanseri görülme sıklığının arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Erken tanı konulması halinde kanser hücreleri sadece kolon içiyle sınırlı olarak tespit edilebilir. Erken tanı konamaması halinde ise kanser yakın organlara, lenf bezlerine ve kan dolaşımı yoluyla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yayılım gösterebilir. Bu yüzden 50 yaşından sonra düzenli kontroller yaptırmak önemlidir. Kolon kanserlerinin oluşumunda genetik faktörler, çevresel faktörler, ekonomik faktörler, coğrafi faktörler ve diyet rol oynar. Gelişmiş ülkelerde daha sık görülür. Kolon kanserinin oluşumunda aşırı yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra polipler etkilidir. Tarama kolonoskopileri sırasında kalın bağırsakta polip görüldüğünde kanserleşmeden alınarak hastalığın önlenmesi mümkün olmaktadır. Kadınlarda meme ve yumurtalık kanseri hikayesi bulunması da bu kişilerde kolon kanseri riskini artırmaktadır. Meme ve yumurtalık kanseri olan kişilerde de 50 yaşını beklemeden kolon kanseri açısından tarama yapılması önerilmektedir."
Kolon kanserinin belirtilerine de değinen Gümüş, sürekli ishal ve kabızlık, her zaman normal kalınlıkta gelen büyük abdestin incelmesi, anüsten ve büyük abdestten kan gelmesi ve yumurta akı görünümlü salgının belirtiler arasında olduğunu anlattı.
Gümüş, kolon kanserlerinde hayat kurtarıcı tedavinin erken evrede gerçekleştiğini, kolon kanserinden korunmanın mümkün olduğunu kaydetti.