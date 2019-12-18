Medicana'dan yeni yıla merhaba konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medicana'dan yeni yıla merhaba konseri - Son Dakika

Medicana'dan yeni yıla merhaba konseri

6 saat önce

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan 'Medicana Türk Sanat Müziği Korosu' tarafından konser verilecek.

Medicana'dan yeni yıla merhaba konseri, System.String[]

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan 'Medicana Türk Sanat Müziği Korosu' tarafından konser verilecek.


Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, Türk sanat müziği korosu ile sağlıklı bir yeni yıla merhaba demek için konser düzenleyecek. Hastane çalışanları, sergileyecekleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını sunma fırsatı bulacak. Şef Salih Berkmen yönetiminde seslendirecek eserler, 25 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de BAOB Oditoryumu'nda vatandaşların beğenisine sunulacak. Konserinin konuk solisti ise 'Hekimler Söylüyor' sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Dr. Özlem Kaya olacak. "Hem beden sağlığına, hem ruh sağlığına" sloganıyla yola çıktıkları Türk sanat müziği korosu hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Spor ve sanat sağlığı tamamlayan en önemli unsurlardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Hastane çalışanları olarak spor ve sanatla ilintili birçok projenin öncüllüğünü yaptık. Sağlıklı bir yeni yıla merhaba demek için de Bursalı sanatseverleri bu ilk konserimize bekliyoruz" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
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