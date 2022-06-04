Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı - Son Dakika
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Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı

04.06.2022 16:45
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları İstanbul, Ankara, Bursa ve Sivas'tan sonra 11'inci kampüsünü Kahramanmaraş'ta açtığını duyurdu.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları İstanbul, Ankara, Bursa ve Sivas'tan sonra 11'inci kampüsünü Kahramanmaraş'ta açtığını duyurdu.

'Yenilikçi Eğitim Ekosistemi'ni, 'Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı'nı ve Modern Müfredatı referans alan MBA Okulları, İstanbul, Ankara, Bursa ve Sivas'tan sonra 11'inci kampüsü olan Kahramanmaraş Kampüsü ile 2022-2023 akademik yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

"OKULU DEĞİL, EĞİTİMİ KONUŞAN BİR BAKIŞ AÇISIYLA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Medicana Grubunun vizyonu ile örtüşen adımları iddialı bir stratejiyle atarak büyümeye devam edeceklerini belirten Medicana Eğitim Grubu CEO'su Ayfer Batı, "Kahramanmaraş'ta 2022-2023 akademik yılı itibarıyla öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve aileler ile birlikte eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacağız. Eğitim bizim tutkumuz ve eğitimi, her öğrencinin birey ve değer olarak tanımlandığı benzersiz bir yaşam alanına dönüştürmeyi önemsiyoruz. Her bireyin kendi potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkarma şansına sahip olmayı hak ettiğine inanan bizler, modern çağın bizlere sunduğu tüm imkanlarla 'Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı' anlayışımız doğrultusunda var gücümüzle hayal ediyor, üretiyor ve çalışıyoruz. MBA Okulları olarak eğitimde dönüşüm için yeni dünyanın yeterlilik alanlarına güçlü bir kadroyla odaklanıyoruz. 'Okulu değil, eğitimi konuşan' bir bakış açısıyla Türkiye'nin her bir noktasında eğitim yatırımı yaparak büyümeye devam edeceğiz" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA SINIFLARIMIZIN KAPILARINI HAYALLERE AÇIYOR OLMAK BÜYÜK GURUR"

MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü kurucusu Halil Düzgün, Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının Kahramanmaraş'ta açılıyor olmasından heyecan duyduğunu belirterek, "Eğitimci kimliğimizle yönettiğimiz ve 2018 yılından bu yana Medicana Eğitim Grubu MBA Okullarının yenilikçi ve modern yapısıyla tüm şehirlerimizde eğitimde kaliteye odaklanan büyük bir grubun gücüyle sınıflarımızın kapılarını hayallere açıyor olmak bizim için büyük bir gurur. Kahramanmaraş Kampüsümüzde hem okul binamızın fiziksel donanımına dair yatırım yapıyor hem de ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri ile öğrenmeyi saat ve mekanla sınırlandırmayan öncü çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.


Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı
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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Ankara, Bursa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Kahramanmaraş Kampüsü'nü açtı - Son Dakika

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