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Medicana Eğitim Grubu'nda üst düzey atamalar - Son Dakika

Medicana Eğitim Grubu'nda üst düzey atamalar

22.12.2021 14:32
Medicana Eğitim Grubu'nda üst düzey atamalar

Medicana'nın iştiraki olan Medicana Eğitim Grubu, üst yönetimini yeni atamalarla güçlendirdi.

Medicana'nın iştiraki olan Medicana Eğitim Grubu, üst yönetimini yeni atamalarla güçlendirdi.

Medicana Eğitim Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yenilikçi Eğitim Ekosistemi", "Başarı Tasarımı" ve "Deneyim Mimarisi" kavramlarına odaklanan Medicana Eğitim Grubu'nda Üst Yönetici (CEO) pozisyonuna Ayfer Batı atanırken, genel müdür yardımcılığı görevlerine Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Grubu Kurucu su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, sağlık grubunda 30 yılı aşan bir tecrübeye sahip olan Medicana'nın, 2018 yılında MBA Okulları ile eğitim alanına adım attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü kurumsal kimliğimizin yanı sıra sağlam finansal yapımız, deneyimli ve uzman insan kaynağımızla kısa sürede çok büyük yatırımlara imza attık. Medicana Sağlık Grubu'nda önceliğimiz, herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak oldu. Medicana Eğitim Grubu'nda da en büyük odağımız, kaliteyi merkeze alarak ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikçi ve çağdaş yaklaşımımızı daha fazla öğrenciyle buluşturmak olacak. Türkiye'nin en büyük eğitim grubu olma hedefiyle yeni bir yapılanma sürecini yönettiğimiz bu dönemde, orta ve uzun vadede Medicana hastanelerinin bulunduğu her ilde MBA Okulları ile yer almayı planlıyoruz. Eminim ki eğitim ve sağlık alanlarındaki kalite anlayışımız, bizim Türkiye'nin en büyük eğitim grubu olmamızı sağlayacak. Aramıza yeni katılan, eğitim sektörüne yıllarını vermiş ve eğitimin tüm kademelerine liderlik eden Ayfer Batı, Ali Gündoğdu ve Duygu Kılıç'ın hedeflerimize güç katacağına ve enerjimizi daha da artıracağına inanıyorum."

Medicana Eğitim Grubu'nun yeni CEO'su Ayfer Batı da grubun vizyonu ile örtüşen adımları iddialı bir stratejiyle atacaklarını aktararak, "MBA Okulları, Medicana Grubu iştiraki olan çok güçlü bir eğitim markası. Öğrencilerimiz, eğitimci kadromuz ve aileler ile birlikte eğitimde kaliteye, sağlığa ve yenilikçi düşünmeye odaklanacağız. Yenilikçi eğitim ekosistemimizde yer alan herkes için başarı tasarımı vurgusu yaparak eğitimin yüzyıllardır beklediği yenilenme ivmesi olacağız. 'Okul değil, eğitimi konuşan' bir bakış açısıyla grubumuzu ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile büyütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

1975 yılında Isparta'da doğan Ayfer Batı, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Şu ana kadar zincir okul markalarına üst düzey yönetici pozisyonlarında liderlik eden Ayfer Batı, marka, eğitim ve yönetim kurulu danışmanlığı görevlerinde de yer alarak eğitim yönetiminde vizyoner çalışmalara imza attı.

Medicana Eğitim Grubu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanan Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu Ali Gündoğdu ve Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu Duygu Kılıç da öğretmen, bölüm başkanı, eğitim direktörü görevlerinin yanı sıra eğitim ve yayın danışmanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür pozisyonlarında öncü eğitim uygulamalarına yön verdi.

Hüseyin Bozkurt, Ali Gündoğdu, Türkiye, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medicana Eğitim Grubu'nda üst düzey atamalar - Son Dakika


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