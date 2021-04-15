Medicana "Enfeksiyon Hastalıkları"ndan "tam kapanma şart" uyarısı - Son Dakika

Medicana "Enfeksiyon Hastalıkları"ndan "tam kapanma şart" uyarısı

15.04.2021 11:29
Medicana

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için tam kapanmanın şart olduğunu belirterek, "Kısmı önlemlerle bu vaka artışların üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum.

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Türkiye'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için tam kapanmanın şart olduğunu belirterek, "Kısmı önlemlerle bu vaka artışların üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Yaklaşık 2 hafta sonra Türkiye'de günlük 75 bin vakaları göreceğiz gibi duruyor. Hiçbir önleme uyulmazsa da bu sayı 80-100 bin vaka arasında olur." uyarısında bulundu.

Medicana açıklamasına göre, Sakarya, Kovid-19 salgını önlemleri ve salgınla mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya, özellikle son haftalarda Türkiye'de vaka sayılarının ve ölümlerin artmasına neden olan Kovid-19 virüsü nedeniyle hayata geçirilen kısmı kapanma ve önlemlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle, artan vaka ve ölüm artışlarının yaşandığı Türkiye'de kısmı kapanma ve çeşitli önlemler devreye sokulduğunu aktaran Sakarya, salgından tam olarak kurtulmanın tek yolunun tam kapanma olduğunu ifade etti.

Sakarya, "Türkiye olarak ne yazık ki 100 binde 100'ü çoktan geçtik. Hatta 100 bin kişide 300-500 pozitif vakayı geçen kentlerimiz var. Kısmı önlemlerle bu vaka artışların üstesinden gelebileceğimizi düşünmüyorum. Yaklaşık 2 hafta sonra Türkiye'de günlük 75 bin vakaları göreceğiz gibi duruyor. Hiçbir önleme uyulmazsa da bu sayı 80-100 bin vaka arasında olur." uyarısında bulundu.

"Virüs 14 gün sonra bulaşıcılığını kaybediyor ve inaktif duruma geçiyor"

Sakarya, salgından kurtulmanın tek yolunun tam kapanma olduğunu yineleyerek, "İnsanlar çok acil durumlar hariç hiç dışarı çıkmayacak. 14 gün evlerine kapanacak ve bu sırada aşılama da devam edecek. Bu şartlarda Ramazan Bayramı'na günlük 5-7 bin vaka sayısıyla girebiliriz.

Geçen sene çok konuşuluyordu, yaz gelince vaka sayıları düşer deniliyordu. Artık öyle bir şey de kalmadı. Şu an günlük yapılan test sayısı 300 binin üzerinde, vaka sayısı ise 62 bini geçti. Neredeyse yapılan her 5 testten 1'i pozitif demektir bu. 80 milyonluk bir nüfusta, hasta olmayan kişiler olabileceği düşünülürse yaklaşık 6-8 milyon kişinin pozitif olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üstelik bu kişilerin çoğu pozitif olduğunun farkında bile olmadan sokakta dolaşıyor, işe gidiyor, markete giriyor. Bu nedenle tam kapanma çok önemli. Virüs 14 gün sonra bulaşıcılığını kaybediyor ve inaktif duruma geçiyor." ifadelerini kullandı.

İspanya, sıfır vaka sıfır ölümü tam kapanmayla başardı

Sakarya, dünyada salgınla mücadele eden ülkelerin vaka ve ölüm sayılarına bakıldığında 3-4 ay önce ciddi ölüm sayısı olan İspanya gibi ülkelerin sıfır vaka ve sıfır ölüm oranına ulaştığını ifade ederek, "Başaran ülkeler kontrolle başardı. İspanya ülkeyi tamamen kapattı. Yunanistan tamamen kapattı. İtalya hala kapalı, vaka sayısı 9 binler seviyesine indirdi. Ne yazık ki nüfusu bizden fazla olan, günlük 20 bin vaka bildiren İran'ın durumu bile bizden iyi." değerlendirmesini yaptı.

Çin aşısı Kovid'e karşı koruyor

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Gao Fu'nun ülkede üretilen ve geçen aylarda Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısının koruyuculuk etkisinin düşük olduğu yönündeki açıklamalarına da değinen Prof. Dr. Sakarya, "Sinovac aşısı ölü virüs aşısıdır yani inaktif bir aşıdır. Dolayısıyla canlı virüs aşılarına göre koruyuculuğu düşüktür, bu bilinen bir şeydir. Protein ve DNA aşılarının bağışıklığı daha yüksektir." bilgilerini verdi.

Yüksek oranda s proteini sentezlenen RNA aşılarında antikor seviyesinin daha yüksek olduğunu belirten Sakarya, şöyle devam etti:

"Sıkıntı şurada başlıyor. Mesela vektör aşıları yan etkilerinden dolayı özellikle çocuklarda kullandırılmıyor. Yeni teknoloji aşılar olması nedeniyle çok sayıda problem yaşanıyor. Mesela, 'alerjisi olanlar, hamileler Biontech aşısı yaptırmamalı' deniyor. Çok sayıda yan etki ortaya çıkıyor. Kronik yan etkilerinin ne olacağını ise şimdiden bilemiyoruz. O nedenle Sinovac aşısının koruyuculuğu düşük olabilir ancak bildiğimiz aşı ve yan etkisi yok. Koruyuculuğu çok yüksek olmasa da teknolojisi bilinen bir teknoloji. Üstelik Sinovac aşısı olan kişilerin sonrasında pozitif olsalar bile hastaneye yatma oranlarını yüzde 100'e yakın azalttı. Toplumun yüzde 80'ini bu aşıyla aşılasan bu hastalıkla savaşmış ve kazanmış olursun."

Türkiye, Sakarya, İspanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medicana 'Enfeksiyon Hastalıkları'ndan 'tam kapanma şart' uyarısı - Son Dakika


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