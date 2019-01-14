Medicana Hasta Memnuniyeti Başarısını Kutladı

Medicana Samsun Hastanesi Hasta Hizmetleri Bölümü, hasta memnuniyetinde Medicana Sağlık Grubuna bağlı hastaneler içinde birinci oluşunu düzenlenen programla kutladı.

Medicana Samsun Hastanesi Hasta Hizmetleri Bölümü, hasta memnuniyetinde Medicana Sağlık Grubuna bağlı hastaneler içinde birinci oluşunu düzenlenen programla kutladı.



Medicana Samsun Hastanesi Hasta Hizmetleri Birimi 2018 yılını başarıyla tamamladı.



Törende konuşan Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, fedakarca çalışan tüm çalışanları kutladığını söyledi.



Karşı, 2018 yılını hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını belirterek, "Tüm Medicana Samsun ailesine teşekkür ediyorum. Hasta Hizmetleri ekibimizi süreçlerdeki başarıları konusunda ayrıca tebrik ediyorum. Hastalarımızın hastanemizde ilk karşılaştıkları çalışanlarımız bu ekibin içinde. Hasta memnuniyeti süreçlerinde ekibimiz grup birincisi, bu oldukça gurur verici. Medicana Samsun Hastanesi olarak hastalarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Gelenek bozulmadı. Her yıl aldığımız birincilik bu yıl da Samsun Hastanemize geldi. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Genel Müdür Yardımcısı Emine Can Bertan da Hasta Hizmetleri ekibini kutladı.



Hasta Hizmetleri Müdürü Volkan Bertan ise 2018 yılının zor bir yıl olduğunu, ekip olarak üstün performans gösterdiklerini vurguladı.



Hedefleri doğrultusunda çalışarak başarılı olduklarını söyleyen Bertan, "Ekibimizin gayretleriyle başarıyı yakaladık. Özellikle hasta memnuniyeti süreçlerinde Medicana Sağlık Grubu içerisinde de hasta memnuniyeti konusunda grup birincisi olduk. Emeklerinden ve yoğun gayretlerinden ötürü tüm Hasta Hizmetleri ekibine teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hamsinin Fiyatının 30 Lira Olduğunu Gören Vatandaşlar, Kasaba Yöneliyor: Et Alırım Daha İyi

Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi