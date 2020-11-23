Medicana İzmir Hastanesi'nden "Böbrek taşını hafife almayın" uyarısı - Son Dakika

Medicana İzmir Hastanesi'nden "Böbrek taşını hafife almayın" uyarısı

23.11.2020 12:57
Medicana İzmir Hastanesi'nden

Medicana International İzmir Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, taş hastalığının ihmale gelmeyeceğini belirterek, böbrek taşını hafife almayın uyarısında bulundu.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, taş hastalığının ihmale gelmeyeceğini belirterek, böbrek taşını hafife almayın uyarısında bulundu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, her iki böbreğini mesaneye bağlayan kanalları böbrek taşı nedeniyle tıkanan hastanın kreatinin değeri sadece 4 günde, 3 katına çıktı.

İzmir'de bir sigorta şirketinde çalışan 31 yaşında ve 1,5 yıllık evli olan Emre Görgülü'nün, her iki böbreğinde de taş oluşumu vardı. Son zamanlarda şiddetli ağrılar yaşayan Görgülü, çeşitli ağrı kesici ilaç ve serumlarla sorunu çözmeye çalışsa da böbreklerinin aşırı şiştiğini hissetmeye başlayınca hastaneye başvurdu.

Görgülü'nün her iki böbreğinde oluşan taşlar, böbreği mesaneye bağlayan kanallarda tıkanmaya yol açtı. Böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulan Görgülü'nün kreatinin değeri sadece bir haftada 3 katına çıktı.

Medicana International İzmir Hastanesi'nde acilen ameliyata alınan Görgülü'nün böbreğindeki ve böbrek kanallarını tıkayan taşlar kırılarak, idrar akışı sağlanınca böbrek fonksiyonları normale döndü. Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, böbrek taşının ihmale gelmeyeceğini belirtti.

Taşlar idrar akışını engelledi

Medicana International İzmir Hastanesi'ne yapılan tetkiklerinde, Görgülü'nün sadece böbreklerinde 12 tane, her iki böbreğini mesaneye bağlayan üreter denilen kanallarında ise 4 tane taş olduğu tespit edildi.

Hastayı acilen ameliyata alan ve açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Çakmak, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hastanın böbrek fonksiyonları hızlı bir şekilde bozulmuştu. Bu tip durumlarda hızlıca böbrek yetmezliğine girer. Bunun önüne geçebilmek için taşların kırılıp, idrar kanalının açılması gerekiyordu. Biz de bu işlemi yaptık, iki taraflı böbrek taşlarını, vücutta kesi oluşturmadan, endoskopik lazer yöntemiyle kırarak idrarın akışını sağladık. Ameliyatın ardından böbrek fonksiyonları çok hızlı bir şekilde geri dönüşü gerçekleşti."

"4 günde kreatinin değeri 3 katına çıktı"

Hastanın, 0,8 olan kreatinin değerinin, sadece 4 gün sonra yapılan ölçümünde 3,11'e yükseldiğini belirten Doç. Dr. Çakmak, "Kreatinin değerinin yüksekliği pek çok kişinin bildiği gibi hastayı böbrek yetmezliğine ve diyalize götürür. Taşlar tam tıkama yaparsa fonksiyonların bozulması çok hızlı oluyor. Bu nedenle erken müdahale çok büyük önem arz ediyor. Taş hastalığı ihmale gelmez." ifadesini kullandı.

Endoskopik lazer yöntemiyle, kısa süren operasyonun ardından böbrek taşlarından kurtulan Görgülü ise, böbreklerinde 1'den fazla taş olduğunu ancak son bir haftada ağrıların dayanılmaz boyutlara gediğini belirterek, "Ağrılarım çok kötüydü. Böbreklerimin şişerek derime yapıştığını hissediyordum. Doktorum tüm taşları temizleyince rahatladım." ifadesini kullandı.

Üroloji bölümü, Sigorta, İzmir, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medicana İzmir Hastanesi'nden 'Böbrek taşını hafife almayın' uyarısı - Son Dakika


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