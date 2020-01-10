Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' ziyareti - Son Dakika

Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ziyareti

6 saat önce

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

AA Büro Sorumlusu Önder Felek ve muhabirler ile bir araya gelen Demiray, ziyarette, gazetecilerin zor şartlar altında dahi mesai mefhumu gözetmeksizin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.

Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Demiray, AA çalışanlarına da görevlerinde başarı diledi.

Felek ise ziyaretinden dolayı Demiray'a teşekkür etti.

Ziyarette Medicana Sivas Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Yakup Bayat da hazır bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Anadolu Ajansı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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