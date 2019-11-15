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Medicana Sivas Hastanesi bin 500 fidan dikti

6 saat önce

Medicana Sivas Hastanesi "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zara'nın Dipsizgöl köyüne bin 500 fidan dikti.

Medicana Sivas Hastanesi bin 500 fidan dikti, System.String[]

Medicana Sivas Hastanesi "Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Zara'nın Dipsizgöl köyüne bin 500 fidan dikti.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen kalp damar cerrahlarından Prof. Dr. Kasım Doğan'ın doğduğu köy olan Dipsizgöl'de yıllardır fidan diktiği alana Medicana Sivas Hastanesi de katkı sağladı.

Doktorlar, yöneticiler, hastane personeli ve köy halkının katıldığı fidan dikme töreninde konuşan Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, şunları kaydetti:

"Kıymetli hocamızın kendi elleriyle bugüne kadar büyüttüğü bir köy ormanı var. Bizler de 'Bugün fidan, yarın nefes' kampanyası kapsamında katkı sağlamak istedik. Fidanlarımızı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl anısına, onun düşüncelerini, fikirlerini temsilen yeniden toprakla buluşturarak filizlendirmek istedik."

Prof. Dr. Doğan da "Dünyada yaşamın sonsuza kadar sürebilmesi için milyonlarca yılda oluşmuş bu dengeyi korumamız gerekir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların tüketimi de hızla artıyor. Bu artış atmosferde çok daha fazla CO2 salınımına neden olmaktadır. Emanet aldığımız dünyayı torunlarımıza bırakabilmemiz için karbon ayak izimizi mümkün olduğu kadar küçültmeli veya silmeliyiz. Bugünkü çabamız bu amaca yöneliktir. Atamızın anısına Medicana Sivas Hastanesi çalışanları olarak bin 500 fidan diktik." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:44 Kaynak: AA
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