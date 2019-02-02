Medicana Sivas Hastanesi Bölgeye Hizmet Veriyor
34 dakika önce
Medicana Sivas Hastanesi bölgeye hizmet veriyorSİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas başta olmak üzere bölgede bulunan birçok ildeki vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.
Medicana Sivas
Hastanesi bölgeye hizmet veriyor
SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas başta olmak üzere bölgede bulunan birçok ildeki vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ve hastane hekimleri kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. Hastane binasında düzenlenen program hastane genel müdürü Şerafettin Demiray'ın sunumu ile başladı. Demiray,"Sivas bölgesinde hizmet vermeye başladığımızda gördüğümüz ve bizi üzen bir durum vardı, ne yazık ki bazı hastalıklarda ve bazı branşlarda Sivas dışına giden oldukça fazla sayıda Sivaslı hemşehrimiz vardı. 4 yıl içerisinde tabi ki kentte bulunan diğer hastanelerin de katkısıyla sağlık hizmetlerini Sivas dışında almayı düşünen hastalara Sivas'ta sağlık hizmeti vermekte bizim de katkımız olduğunu düşünüyoruz. Biz bu gün artık Sivas dışına çıkan hastalar yerine bölgeden hasta kabul etmeye başladık. Çevre illerden Tokat
, Amasya
, Giresun
, Ordu
bu ara Karadeniz
'den oldukça sık hasta kabulü gerçekleştiriyoruz. Şu anda 219 yatak ile Sivas ve çevresine hizmet vermekteyiz. 32 branşta hizmet veriyoruz. Son dönemde hastanemizde daha önce hizmet veremediğimiz bazı branşları ekledik. Şu anda hastanemizde 6'sı profesör, 4 doçent, 46 uzman hekim, 6 pratisyen hekim, 1 uzman diş hekimi, diş hekimi, 1 diyetisyen ve 1 psikolog olmak üzere 66 hekim ve 2 uzmanla hizmet veriyoruz" dedi.
Medikal Onkoloji branşını da hizmete açtıklarını ifade eden Demiray, "Hastanemizde Multisdisipliner anlayışla oluşturduğumuz Medikal Onkoloji Ünitemizi açtık. Kanser cerrahisi yapan hekimlerimiz ile onkoloji branşını tamamlanmış olduk. 2019 yılının ilk 6 ayındaki hedefimiz Radyasyon Onkolojisnide hizmete açmak" dedi
Demiray'ın konuşmasının ardından hastane hekimleri basın mensuplarını sorularını yanıtlayarak çeşitli konularda bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:12 Kaynak: İHA
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