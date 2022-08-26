Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Osman Kara atandı - Son Dakika
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Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Osman Kara atandı

26.08.2022 17:48
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Osman Kara atandı

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğünü yürüten Ersan Biçkioğlu, görevini Osman Kara'ya devretti.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğünü yürüten Ersan Biçkioğlu, görevini Osman Kara'ya devretti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren Medicana Sivas Hastanesi'nde genel müdür yardımcılığı, ardından genel müdürlük görevini yürüten Biçkioğlu'nun görev değişikliği nedeniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Biçkioğlu, hizmet sürecinde birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve katkılarından dolayı Sivas halkına teşekkür etti.

Kara ise hastaneye hizmetlerinden dolayı Biçkioğlu'na teşekkür etti.

Biçkioğlu'nun yıllardır hastaneye önemli kazanımlar sağladığını aktaran Kara, "Kendisine İstanbul'daki yeni görevinde başarılar diliyorum. Medicana Sivas Hastanesi hasta odaklı düşünce yapısı ile Sivas ve bölgenin hizmetini karşılamak için tüm alanlarda kalitesini, kadrosunu, cihaz parkurunu her geçen gün artırarak dijital ve teknolojik değişime öncülük edip, yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Osman Kara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürlüğüne Osman Kara atandı - Son Dakika

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