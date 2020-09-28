Medikal Estetik Tıp Derneğinden "merdiven altı" tıbbi işlemlere yönelik uyarı Açıklaması - Son Dakika

Medikal Estetik Tıp Derneğinden "merdiven altı" tıbbi işlemlere yönelik uyarı Açıklaması

Medikal Estetik Tıp Derneği, medikal estetik alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya gelmeye ve Sagˆlık Bakanlıgˆıyla koordineli olarak eylem planı ortaya koymaya davet etti.

Medikal Estetik Tıp Derneğinden

Medikal Estetik Tıp Derneği, medikal estetik alanında faaliyet gösteren dernekleri bir araya gelmeye ve Sagˆlık Bakanlıgˆıyla koordineli olarak eylem planı ortaya koymaya davet etti.

Derneğin yazılı açıklamasında, medikal estetik uygulamaların hekimler tarafından gerekli ve yeterli egˆitimler alınarak yasal ve ruhsatlı muayenehanelerde veya kliniklerde yapılmasının ilk gu¨nden beri desteklendiği belirtildi.

Gu¨zellik salonlarında, merkezlerinde ve kuafo¨r salonlarında, uygulayıcı hekim bile olsa söz konusu uygulamaların yapılmasının halk sağlığı açısından endişe verici bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insan bedeninin oyuncak olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, "Merdiven altı ve kac¸ak yapılan her tıbbi is¸lem, yanlıs¸ ellerde maalesef hayati risk olus¸turabilmektedir. Alanda c¸alıs¸an bu¨tu¨n dernekleri bir araya gelmeye ve Sagˆlık Bakanlıgˆımızla koordineli s¸ekilde bir eylem planı ortaya koymaya davet ediyoruz." çağrısına yer verildi.

Güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümü

İnsan sağlığına zarar gelmemesi için el birliğiyle çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı yerin Sağlık Bakanlığının tıbbi işlem izniyle faaliyet gösteren klinik olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan enjeksiyon malzemesi bu tarz bir o¨lu¨me sebebiyet verme ihtimali olmayan 'botulinum toksin' yani botoks degˆildir. Masaj yagˆı statu¨su¨nde ithal edilmis¸ ve vu¨cuda enjekte edilmemesi gereken bir malzemedir. Son olarak da uygulamayı yapan kis¸inin hekim olup olmadıgˆı, estetik alanında yetkinligˆi bulunup bulunmadıgˆı belli degˆildir. Kesin olan, bu kis¸inin orada gayriresmi bulundugˆu ve bu is¸lemi yapmasının cezalandırılmayı gerektirdigˆidir."

Operasyon, Oyuncak, Estetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medikal Estetik Tıp Derneğinden 'merdiven altı' tıbbi işlemlere yönelik uyarı Açıklaması - Son Dakika

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