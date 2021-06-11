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Medikal firmalar kapanma noktasına geldi - Son Dakika

Medikal firmalar kapanma noktasına geldi

11.06.2021 14:35
Medikal firmalar kapanma noktasına geldi, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmalarının, pandemi sürecinde zor günler yaşadığını ve sektörün durma noktasına geldiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kamu hastanelerinden alacaklarını tahsil edemeyen medikal firmalarının, pandemi sürecinde zor günler yaşadığını ve sektörün durma noktasına geldiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına (STSO) bağlı tüm sektörlerin talep ve sorunlarını gündeme getiren, çözümü için girişimlerde bulunan Başkan Mustafa Eken, medikal firmalarının sorun ve sıkıntılarını gündemde tutmaya devam ediyor.

Başkan Mustafa Eken, medikal firmalarının kamu ve üniversite hastaneleri ile yaşadığı tahsilat probleminin çözülmesi için yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "Aksi halde istihdam, ekonomi ve tedarik noktasında ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Medikal sektörünün sorunlarının her geçen gün arttığını ve sektörün durma noktasına geldiğini vurgulayan Başkan Eken, "Geçtiğimiz yıl da medikal firmalarımızın sorunlarını gündeme taşıdık. Alacaklarını tahsil edemediği için iflasın eşiğine gelen medikal firmalarımızın sorunlarının çözümü için Sağlık Bakanlığımızdan konuyla ilgili acil düzenleme bekliyoruz" dedi.

Sivas'ta STSO'ya bağlı 60'a yakın firma olduğunu dile getiren Başkan Eken, şunları kaydetti; "Medikal firmalarımız, kamu hastanelerine sattığı tıbbi malzeme, protez, ortez, laboratuvar ekipmanı gibi ürünleri teslim ediyor. Sözleşmede 150-180 gün olarak belirtilen ödemeler, üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen ne yazık ki yapılmıyor. En önemli sorun ise Firmalarımız 1 Ağustos 2020 tarihinden sonraki ödemelerini alamıyor. Geriye dönük ödemeler yapılmıyor. Hastaneler alacaklı firmalara Yüzde 25'inden feragat etmeleri halinde ödeme yapılacağını söylemişti. Çaresiz kalan firmalarımız bunu kabul etti ve ödemelerini aldı. Ancak feragatı kabul etmeyen firmalarımız alacaklarını alamamışlardır. Sağlık açısından stratejik bir sektör olan medikal firmalarımız, ödemelerin yapılamaması nedeniyle faaliyetlerini sürdüremez noktaya geldi. Bu koşullarda yaşanan gecikmeler nedeniyle firmalarımızın finansal gücü kalmamıştır" diye konuştu.

"Hem işveren hem de çalışanlar mağdur oluyor"

Firmaların, sözleşmede belirtilen vadeye istinaden fiyat teklifi verdiğinin altını çizen Başkan Eken, "Nakit olarak malzemeyi temin ediyor. Ama ödeme belirtilen süreden 6 sonra dahi alamıyor. Sivas'ta bir buçuk yıldır ödemesini alamayan firmalarımız var. Firmalarımız, milyonları bulan alacaklarını tahsil edemiyor. Hem işveren hem de çalışanlar mağdur oluyor. Üyelerimizin konuyla ilgili haklı tepkileri var. Bu konuda bir çalışma hazırlayarak ilgili kurumlarımıza, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a gönderdik. Olumlu bir adım atılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Medikal firmalar kapanma noktasına geldi

Üniversite, Ticaret, Sivas, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Medikal firmalar kapanma noktasına geldi - Son Dakika Ekonomi


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