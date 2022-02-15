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Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü - Son Dakika

Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü

15.02.2022 23:04
Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü

İstanbul Beşiktaş'ta bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki genç kadın "yoruldum" yazılı bir not bıraktıktan sonra çalıştığı binanın 23. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihardan önce 25 adet antidepresan hap içtiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki iş merkezleri olan bir rezidansta meydana gelen olayda yaklaşık 2 yıl boyunca bir medikal firmasında genel müdürlük yapan 28 yaşındaki B.H, iddiaya göre, bunalıma girerek antidepresan ilaçları kullanmaya başladı.

25 ADET ANTİDEPRASAN İÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Genç kadın, önceki gün akşam saatlerinde çalıştığı firmada olduğu esnada yeşil reçeteyle satılan 25 adet antidepresan hap içti. "Hap aldım ama ölmedim. Yukarısı açıksa oraya çıkacağım ve atlayacağım, cesedimi aşağı bulabilirsiniz", "İnsanlarla uğraşmaktan çok yoruldum" yazılı notlar bırakan kadın bulunduğu binanın 23. katına çıktı.

Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta intihar etti

23. KATTAN KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Buradan kendini boşluğa bırakan genç kadın, zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Çalışmalar ardından kadının cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemelerin ardından genç kadın cenazesi Üsküdar Bağlarbaşı İlahiyat Camii kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi çok yönlü olarak sürüyor.

Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü
Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü
Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü
Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü
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Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
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SON DAKİKA: Medikal firmasının genel müdürü genç kadın, lüks rezidansta 23. kattan atladı! Arkasında bıraktığı not düşündürücü - Son Dakika
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