Medikal malzeme ithalatına "teşvik" freni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (2) - Son Dakika

Medikal malzeme ithalatına "teşvik" freni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vakumlu kan tüpü, enjektör ve serum seti gibi medikal sarf malzemelerini yerli imkanlarla üretecek ve yılda 50 milyon dolarlık ithalatı önleyecek tesiste incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vakumlu kan tüpü, enjektör ve serum seti gibi medikal sarf malzemelerini yerli imkanlarla üretecek ve yılda 50 milyon dolarlık ithalatı önleyecek tesiste incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Sıla Grup bünyesindeki TTT World'ü ziyaret ederek, firmanın yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık sanayisinde sarf malzemeleri üretiminin ne denli kritik önemde olduğu ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım teşviklerinden yararlanan Ankaralı firma da bu kapsamda kısa sürede üretime başladı. Firma kritik sarf malzemeleri olan vakumlu kan tüpü, enjektör, serum seti, iğne ucu, branül, eldiven ve kan torbasını Türkiye'de üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Üretime başlayan firma, 3 fazlık bir projeyi takip edecek ve yatırımlar tamamlandığında 900 kişiyi istihdam edecek.

İlk fazda vakumlu kan tüpleri, enjektör ve serum setleri üretilmeye başlandı. Yıl sonuna kadar 450 milyon vakumlu kan tüpü, 500 milyon enjektör ve 75 milyon serum seti üretilecek.

Böylece her sene bu ürünlerin ithalatına harcanan yaklaşık 50 milyon doların ülkede kalması sağlanabilecek. İç piyasadaki ihtiyaca cevap vermenin yanında gelecek sene bu kalemlerde ihracat yapılması da planlanıyor.

İğne ucu, branül ve cerrahi sütürlerin yerlileştirileceği ikinci faz tamamlandığında, yılda 1,5 milyar iğne üretilmesi hedefleniyor.

Yatırımın son fazında da halen Türkiye'de üretilmeyen eldiven ve kan torbalarının yurt içinde yapılması mümkün hale gelecek.

Yenilikçi yönü var

Firma, kan tüplerini, piyasadaki muadillerinden farklı olarak hazır barkod ya da karekodla üretebiliyor. Böylece ilave etiketleme maliyetinden tasarruf edilmiş oluyor.

İnovatif bir diğer çalışma da bazı tüplerde kullanılması mecburi olan jelin üretilmesi olacak. Bu jeller, alınan kanın test yapılıncaya kadar tüplerde uygun şartlarda muhafaza edilmesini mümkün kılıyor. Firma, kimyasal özelliklere sahip bu jelin de tamamen yerlileştirilmesini hedefliyor.

Firmanın alt tedarikçileriyle oluşturduğu sistem de yenilikçi bir bakış açısını yansıtıyor. Geliştirilen iş modeli tedarikçilerle birlikte büyümeyi getiriyor. Kan tüpünün bileşenleri, farklı KOBİ'lere alım garantisi verilerek ürettiriliyor. Böylece kümelenme yoluyla hem tedarikçilerin güçlendirilmesi hem de üretimde daha yüksek kapasitelere ulaşılması hedefleniyor.

"Yerli muadiller tercih edilmeli"

Bakan Varank, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle 2 ay önce üretime geçtiğini söyledi.

Tesiste üretimi yapılan kan tüplerinde Türkiye'nin 50 milyon dolar dış ticaret açığı verdiğini belirten Varank, medikal ürünlerin imalatına ilişkin yatırımla bu alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Yerlileşme çalışmalarına Kovid-19'dan önce başladık"

Varank, Kovid-19 ile birlikte tüm dünyada yerli üretimin ve kendi kendine yetebilmenin değerinin anlaşıldığına dikkati çekerek, "Biz koronavirüs öncesinde yerlileşme alanında birçok programı başlatmıştık. Yüksek teknolojili ürünlerde üretim kabiliyetlerimizi artırmak ve sanayinin her alanında kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." dedi.

Bu gibi tesislerin dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol oynadığına işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin muadillerini yabancı firmalar üretiyor ve Türkiye'de bunlar kullanılıyor. Hastanelerde ve laboratuvarlarda yerli muadillerin kullanılması bilincini oluşturmamız lazım. Zaten devlet olarak kamu ihalelerinde yerli ürüne yüzde 15 fiyat avantajı uyguluyoruz."

"Sağlık sanayisine milli güvenlik politikası olarak bakıyoruz"

Bakan Varank, sağlık sanayisine verdikleri öneme de dikkati çekerek, "Sağlık ürünleri sanayisine milli güvenlik politikası olarak bakıyoruz. Biliyorsunuz savaş durumunda ülkelerin sahadaki gücü savunma sanayisi kabiliyetleriyle doğrudan ilişkili. İşte yaşadığımız bu salgında da sağlık sanayisinin ne denli kritik ve stratejik olduğunu gördük. Salgınla birlikte pek çok ülke içine kapandı. Kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını ilk sıraya alıp, ihracatı durdurdular. Örneğin daha önce Almanya ve Fransa'dan ithal ettiğimiz maske filtrelerini alamadık. Vakit kaybetmeksizin hemen bu filtreleri yerlileştirdik ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırdık. Yerli yoğun bakım solunum cihazımızı sadece 2 haftada üretim bandından indirdik. Bu ürünle hem ülkemize hem de dünyaya nefes olduk. Tek başına bu iki örnek bile sanayimizin esneklik, adaptasyon ve yenilikçi kabiliyetlerinin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. İşte biz bu gibi örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanayinin direnci artacak"

Varank, teşvikte medikal üretimin "öncelikli yatırım" olarak değerlendirildiğini hatırlatarak, şirkete sundukları desteklere devam edeceklerini dile getirdi.

Yerlileşme oranlarının artırılmasının önemine işaret eden Varank, "Yerlileşme oranları arttıkça sanayimiz daha dirençli olacak. Salgın gibi kriz dönemlerindeki kırılganlığımız azalacak. Dış ticaret açığı düştükçe, ülkemiz ekonomisi de güçlenerek yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Teşvik süreçleri son derece hızlı işledi"

Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Şahin de yatırım kapsamında enjektör ve kan tüplerinin üretimine başladıklarını, ay sonunda da serum setleri üreterek yatırımın ilk fazını tamamlayacaklarını bildirdi.

Tüm fazları 2 sene içinde bitireceklerini dile getiren Şahin, teşvik kapsamında vergi, SGK stopajı ve kredi faiz indirimi gibi avantajlardan yaralanacaklarını söyledi.

Şahin, yatırım teşvik süreçlerinin son derece hızlı işlediğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Varank'a teşekkür etti.

Bakan Varank'ın ziyareti sırasında Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de hazır bulundu.

Medikal malzeme ithalatına teşvik freni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (2)

Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medikal malzeme ithalatına 'teşvik' freni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (2) - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun inanılmaz değişimi! Tam 16 kilo verdi         
10:12
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor         
10:00
Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var Aleyna Çakır'ın otopsi raporunda darp ve boğuşma izine rastlanmadı, intihara dair izler var         
09:53
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı         
09:36
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı         
09:33
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor         
09:16
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor         
09:03
Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı Aleyna Tilki reklam ücretine 250 bin TL zam yaptı         
08:51
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı         
08:35
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz         
08:18
Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden 4 ile sağanak yağış uyarısı         
08:13
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti         
07:46
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti         
07:40
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı         
02:10
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı         
01:21
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı         
00:39
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti         
00:19
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı         
00:00
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti         
23:21
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 10:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medikal malzeme ithalatına "teşvik" freni - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]