Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor - Son Dakika

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor

16 dakika önce

Medikal maske üretimi yapan bir firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'den dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle yurt dışına ihracatı durdurup, tamamen Türkiye için 24 saat aralıksız üretim yaptıklarını söyledi.

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor, System.String[]

Medikal maske üretimi yapan bir firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'den dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle yurt dışına ihracatı durdurup, tamamen Türkiye için 24 saat aralıksız üretim yaptıklarını söyledi. Bazı işletmelerde fahiş fiyatlarla satılan medikal maskelerin çıkış fiyatının değişmediğini kaydeden Arpacı, ürünlerin el değiştirdikçe fiyatının da arttığını söyledi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki medikal maske talepleri zirve yaparken, üreticiler de taleplere yetişmeye çalışıyor. İzmir'de Sağlık Bakanlığı onaylı medikal maske üreten firmanın ortağı olan Fatih Arpacı, salgın ortaya çıkmadan önce rutin işlerini yaptıklarını ifade ederek, "5-6 ülkeye ihracat yapıyorduk fakat bu krizle beraber talep patlaması oldu. 7 gün 24 saat boyunca aralıksız üretime devam ediyoruz. Kendi memleketimizin insanlarına maske sağlayabilmek için yurt dışına ihracatı durdurduk" dedi.


"Ülkemizi maskesiz bırakmamak için çalışıyoruz"


Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'e ilk medikal maskeleri kendilerinin gönderdiğini de söyleyen Arpacı, "Yaklaşık 2 aydan beri 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Maksadımız vatanımıza faydalı olabilmek. Bir vatandaşımıza bile fazla maske ulaştırabilirsek bu bizim için en büyük gururdur. Ülkemizi maskesiz bırakmamak için çalışıyoruz. Herkes böyle çalışırsa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.


"Ürün el değiştirdikçe fiyat yükseliyor


Kendilerinin ham madde ve üretim maliyetinin belli olduğunu ifade eden Arpacı, "Bu ürünler elden ele geçtikçe en son kişi çok daha pahalıya satıyor. Bizim üretim fiyatımız belli. Biz kendisi çıkış fiyatımızdan mesulüz. 17 senelik bir firmayız ama işlerimin bu şekilde artmasından memnun değiliz. Şu an üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vatanını en çok seven ona en iyi hizmet edendir mantığı ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Medikal maske almak isteyen vatandaşların bu maskelerin 3 katmanlı olmasına dikkat etmelerini isteyen Arpacı, söz konusu 3 katmanın dışarıdan oluşan katlama izi değil maskenin içindeki filtreler olduğunu söyledi. - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İzmir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:50 Kaynak: İHA

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