Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor - Son Dakika

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor

6 saat önce

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor İhracat yok, tüm üretim Türkiye için Medikal maske üretimi yapan bir firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle yurt dışına ihracatı durdurup tamamen Türkiye için 24 saat aralıksız üretim yaptıklarını söyledi.

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor

İhracat yok, tüm üretim Türkiye için

İZMİR - Medikal maske üretimi yapan bir firmanın ortağı Fatih Arpacı, Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle yurt dışına ihracatı durdurup tamamen Türkiye için 24 saat aralıksız üretim yaptıklarını söyledi. Bazı işletmelerde fahiş fiyatlarla satılan medikal maskelerin çıkış fiyatının değişmediğini kaydeden Arpacı, ürünlerin el değiştirdikçe fiyatının da arttığını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'deki medikal maske talepleri zirve yaparken, üreticiler de taleplere yetişmeye çalışıyor. İzmir'de Sağlık Bakanlığı onaylı medikal maske üreten firmanın ortağı olan Fatih Arpacı, salgın ortaya çıkmadan önce rutin işlerini yaptıklarını ifade ederek, "5-6 ülkeye ihracat yapıyorduk; fakat bu krizle beraber talep patlaması oldu. 7 gün 24 saat boyunca aralıksız üretime devam ediyoruz. Kendi memleketimizin insanlarına maske sağlayabilmek için yurt dışına ihracatı durdurduk" dedi.

"Ülkemizi maskesiz bırakmamak için çalışıyoruz"

Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'e ilk medikal maskeleri kendilerinin gönderdiğini de söyleyen Arpacı, "Yaklaşık 2 aydan beri 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Maksadımız vatanımıza faydalı olabilmek. Bir vatandaşımıza bile fazla maske ulaştırabilirsek bu bizim için en büyük gururdur. Ülkemizi maskesiz bırakmamak için çalışıyoruz. Herkes böyle çalışırsa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

"Ürün el değiştirdikçe fiyat yükseliyor

Kendilerinin hammadde ve üretim maliyetinin belli olduğunu ifade eden Arpacı, "Bu ürünler elden ele geçtikçe en son kişi çok daha pahalıya satıyor. Bizim üretim fiyatımız belli. Biz kendisi çıkış fiyatımızdan mesulüz. 17 senelik bir firmayız ama işlerimin bu şekilde artmasından memnun değiliz. Şu an üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Vatanını en çok seven ona en iyi hizmet edendir mantığı ile çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Medikal maske almak isteyen vatandaşların bu maskelerin 3 katmanlı olmasına dikkat etmelerini isteyen Arpacı, söz konusu 3 katmanın dışarıdan oluşan katlama izi değil maskenin içindeki filtreler olduğunu söyledi.

Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Fatih, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi TRT, koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medikal maske firmaları 24 saat üretim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]