Son Dakika Haberleri: Medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

Medikal sektörü İstanbul'da buluşacak

1 saat önce

Dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek alım heyetlerini medikal sektörü temsilcileriyle buluşturacak olan EXPOMED'e 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde markanın katılması bekleniyor.

Medikal sektörü İstanbul'da buluşacak, System.String[]
Dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek alım heyetlerini medikal sektörü temsilcileriyle buluşturacak olan EXPOMED'e 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde markanın katılması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:47 

İstanbul, Ekonomi
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