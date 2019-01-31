Medikal sektörü İstanbul'da buluşacak
1 saat önce
Dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek alım heyetlerini medikal sektörü temsilcileriyle buluşturacak olan EXPOMED'e 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde markanın katılması bekleniyor.
Dünyanın farklı noktalarından İstanbul'a gelecek alım heyetlerini medikal sektörü temsilcileriyle buluşturacak olan EXPOMED'e 45 ülkeden bin 100'ün üzerinde markanın katılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:47
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