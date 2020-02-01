Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi - Son Dakika Ekonomi

Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarına yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilebileceğini söyledi.

Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarına yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilebileceğini söyledi.


MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede, medikal firmalarının yaşadığı sorunlara değindi.


Devlet hastanelerine medikal malzeme temin eden firmaların ihale alacaklarının uzun vadede ödenmesi nedeniyle borçlu olduğu firmalara ödeme yapamadığını ve yeniden ürün temini açısından zor duruma düştüğünü kaydeden Esin Kara, bu firmalara hazine bonosu verilebileceğini anımsattı.


Kara önergesinde, "Firmalar bu süreçte alacaklarına dair teminat hükmü taşıyan çek senet gibi evraklar olmaması sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarının teminine yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilmesi usulü uygulanabilir mi? Devlet içi borçlanma senetleri uygulaması yapılamaması halinde medikal firmalarında borçlu olduğu şirketlere yönelik firmaların kullanabileceği alternatif bir teminat yöntemi uygulanabilir mi? Firmaların kamudan olan hak edişlerini alamamaları ya da geç almaları durumunda, bu durumun mücbir sebep kabul edilmesine dair bir düzeleme yapılabilir mi?" diye sordu. - KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Konya, MHP, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil
Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]