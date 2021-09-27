Medine Abdullayeva, "Nasıl oyuncu olurum" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika

Oyunculuğun eğlenceli olduğu kadar çok çalışmanın da şart olduğu bir meslek olduğunu ifade eden Abdullayeva, "Bir insanın oyuncu olması için gerekenlerin en başında, yetenek ve eğitimin yanın da çok çalışmak gelmektedir. Oyuncu her ne kadar tekil olsa da oyunculuk özü itibari ile bir ekip, bir takım işidir" dedi. Yeteneğin olmazsa olmaz bir kriter olduğunu belirten Abdullayeva, " Oyuncu rolünün hakkını verebilmeli, rolünün gerektirdiği duygu, düşünce ve heyecanı en gerçekçi biçimde izleyicilere yansıtabilmelidir. Bir oyuncunun yüzünde rolünün gerektirdiği duyguyu izleyici okuyabilmelidir." dedi.

Oyunculuk eğitimlerinde, oyunculuk öğrencilerinden çeşitli duyguları göstermesinin beklendiğini belirten ünlü oyuncu Medine Abdullayeva, "Oyunculuk için iyi bir eğitim alınması şarttır. Bunun için üniversitelerin ilgili bölümlerinin yanı sıra özel ders de alınabilir ama yalnızca eğitim almak oyunculuk yapmak için yeterli değildir. Kişi mümkün olduğunca, fırsat buldukça sahnede yer almaya çalışmalıdır. Bu hususta herhangi bir dizi ya da filmde küçük de olsa bir rolde, amatörde olsa bir tiyatro sahnesinde yer almak gibi her türlü fırsat değerlendirilmelidir." dedi.

Bir oyuncunun karşılaşması muhtemel rolleri önceden bilemeyeceği için her türlü role hazırlıklı olması açısından kazanabileceği her türlü özelliği kazanması bunun için de spor yapması, bir müzik aleti çalması gibi farklı ve ilginç çalışmaları değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Medine Abdullayeva, "Fark edilmek, rol alabilmek amacı ile oyuncu ajanslarına kayıt olmak da tavsiye edebileceklerim arasındadır." dedi.

Medine Abdulayeva, 1984, Azerbaycan, Bakü doğumludur. Üniversite eğitimini Azerbaycan Devlet Kültür Sanat Üniversitesi, Drama Tiyatro ve Sinema Oyunculuğu Fakültesinde tamamlayıp 2005 yılında mezun olan Abdullayeva, çeşitli kliplerde ve dizilerde oyunculuk yapmasının yanı sıra sunuculuk da yapmaktadır.