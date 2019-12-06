Son Dakika Haberleri: Medine'de benzin istasyonunda patlama
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Medine'de benzin istasyonunda patlama

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.

Medine'de benzin istasyonunda patlama, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.


Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MEDİNE

Suudi Arabistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
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