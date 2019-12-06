Medine'de benzin istasyonunda patlama

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Olay sonrası büyük panik yaşanırken, istasyonda park halinde bulunan bazı araçlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Patlamanın yaşandığı zeminde çökme meydana gelirken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)