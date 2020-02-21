Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde polise yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Medine'de polise silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde polise yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.


Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki El-Dvima Mahallesi'nde polise silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel kaynaklar, saldırıda 2 polis memurunun yaralandığını ifade etti. Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yaralı polislerin Ulusal Muhafız Hastanesine kaldırıldığı, 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. - MEDİNE

Suudi Arabistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:54 Kaynak: İHA
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