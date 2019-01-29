Son Dakika Haberleri: Medine'de Şiddetli Yağış... Araçlar Sürüklendi, Su Baskınları Yaşandı

Medine'de Şiddetli Yağış... Araçlar Sürüklendi, Su Baskınları Yaşandı

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde etkili olan kuvvetli yağış birçok noktada ev ve iş yerlerinin su basmasına, karayollarının su dolmasına neden oldu.

Medine'de Şiddetli Yağış... Araçlar Sürüklendi, Su Baskınları Yaşandı, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde etkili olan kuvvetli yağış birçok noktada ev ve iş yerlerinin su basmasına, karayollarının su dolmasına neden oldu. Aşırı yağış sonrası karayolunu su bastı, araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise araçlar sürüklendi.

Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Dünya
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