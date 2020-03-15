Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı - Son Dakika

Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı

6 saat önce

Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı, System.String[]

Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere 3 farklı öğrenci yurduna götürüldü.

Umre ibadetlerini tamamlayarak Medine'den Ankara'ya havalanan uçakta bulunan Türk vatandaşları, gece geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçak piste indiği anda apronda ayrı bir bölüme çekilerek kapıları kapalı bir şekilde sağlık ekipleri beklendi. Kısa sürede uçağın olduğu bölgeye ulaşan özel kıyafetli sağlık ekipleri, uçağın içerisine girerek Umre yolculuğundan gelen Türk vatandaşlarını sağlık taramasından geçirdi.

TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR

Umre seyahatinden dönen vatandaşlar, uçakta yapılan sağlık taramasının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Gölbaşı'nda 3 ayrı öğrenci yurduna götürüldü. Buraya götürülen Umre yolcuları, daha önceden kendileri için boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Öte yandan polis ekipleri ise yurtlara çıkan yolları güvenlik gerekçesiyle kapatarak trafik akışını alternatif yollardan sağladı.

YURT BOŞALTILDI VE DEZENFEKTE EDİLDİ Gece geç saatlerde yurt öğrencilerine haber veren görevliler, öğrencilerin yurdu boşaltmasını istedi. Bunun üzerine apar topar hazırlanan yurt öğrencileri, eşyalarını alarak dışarıya çıktı. Öğrenciler, yurt önüne gelen otobüslerle Ankara otogarına ya da başka yurtlara götürüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencisi Furkan Tufanoğlu, gece geç saatlerde kendilerine yurttan çıkmaları gerektiğinin bildirildiğini belirterek, "Evlerimize apar topar gitmek zorunda kaldık. Hem belediye otobüsleri hem de özel servislerle bize ulaşım imkanı sağladılar. Ancak bunu aktif öğrencilerin olduğu yurtta yapmalarından dolayı kızgınım" dedi. Memleketine döneceğini söyleyen Tufanoğlu, geceyi arkadaşında geçireceğini daha sonra ise Ankara otogarından memleketine gideceğini belirtti.

(İHA)

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son Dakika Haberleri
15:42 Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
15:42 Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...
15:42 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
15:41 Bolu'da, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede
15:40 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:43:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]