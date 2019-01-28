Son Dakika Haberleri: Medine Sular Altında Kaldı

Medine Sular Altında Kaldı

45 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.

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Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları altında kalan caddelerde çok sayıda aracın sürüklendiği gözlendi. Kentte birçok bölgede hasar meydana gelirken, selden Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği öğrenildi.

Meteoroloji ve Suudi Arabistan Çevre Koruma Genel Başkanlığı, daha önce Medine'de şiddetli rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu. - MEDİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güncel
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