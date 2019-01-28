Medine Sular Altında Kaldı
45 dakika önce
Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.
Suudi Arabistan
'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.
Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları altında kalan caddelerde çok sayıda aracın sürüklendiği gözlendi. Kentte birçok bölgede hasar meydana gelirken, selden Mescid-i Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği öğrenildi.
Meteoroloji ve Suudi Arabistan Çevre Koruma Genel Başkanlığı, daha önce Medine'de şiddetli rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu. - MEDİNE
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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