Medine ve Yanbu Seyahat Acenteleri Trabzon'da

Medine ve Yanbu'dan Trabzon'a gelen seyahat acenteleri yetkilileri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Medine ve Yanbu'dan Trabzon'a gelen seyahat acenteleri yetkilileri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Medine'den ve Yanbu'dan kente gelen heyet ile Valilik B Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Vali Ustaoğlu, Trabzon'un tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu söyledi.



Trabzon'un bölge açısından önemi hakkında da değerlendirmede bulunan Ustaoğlu, kentin doğal güzellikleri, geçmişten devraldığı kültürel mirası ile hem ülke hem de yabancı misafirler için çekim merkezi olduğunu vurguladı.



Ustaoğlu, turizm sektör temsilcileriyle belli aralıklarla toplantılar yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Turistlerimizin vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Onların şehrimizde iyi vakit geçirmeleri adına her türlü imkana sahibiz. Havalimanında karşılaştıkları taksiciden gidecekleri en ücra noktaya kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık."



Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Murat Çavga da yapılan çalışmalar hakkında Vali Ustaoğlu'na bilgi vererek, Medine ve Yanbu'dan direkt seferlerin en yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avrasya Üniversitesi'nde Yangın Çıktı

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?