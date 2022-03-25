Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

25.03.2022 15:13
Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

TRABZON'da, hakkında, uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis'i (43), 28 yerinden bıçaklayıp öldüren Bülent Taşkın (40), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRABZON'da, hakkında, uzaklaştırma kararı aldıran Medine Seyis'i (43), 28 yerinden bıçaklayıp öldüren Bülent Taşkın (40), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 7 Haziran'da, 1 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Medine Seyis, 24 Şubat Ortaokulu'nun önünde yanına gelen Bülent Taşkın tarafından 28 yerinden bıçaklandı. Seyis, okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığıldı, Taşkın kaçtı. Medine Seyis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yakalanan Bülent Taşkın ise tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ SÜRESİ DOLMUŞYapılan araştırmada Medine Seyis'in, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Bülent Taşkın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, olaydan bir süre önce de sürenin dolduğu ortaya çıktı.İDDİANAME HAZIRLANDI Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Bülent Taşkın hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Taşkın'ın evinden çıkıp, yaya olarak işe giden Medine Seyis'i takip ettiği belirlendi. İddianamede, Seyis'in olay sırasında kaçmaya çalıştığına ve "Beni öldürecek, kurtarın" diye bağırıp çevreden yardım istediğine de yer verildi.KARAR DURUŞMASITrabzon 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan sanık Bülent Taşkın duruşmaya Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, Taşkın'ın takip ettiği Medine Seyis ile 24 Şubat Ortaokulu önünde karşılaştığını, Seyis'in, "Beni öldürecek, kurtarın" diye bağırıp okul bahçesine kaçtığını belirtti.ÇELİŞKİLİ İFADELERTutuklu sanık Taşkın da evden öldürmek kastıyla çıkmadığını savundu. Son savunma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti Bülent Taşkın'ı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanığın çelişkili beyanları nedenleriyle haksız tahrik indirimi uygulanmamasını da hükmetti.

Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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Ağırlaştırılmış Müebbet, Haziran, Trabzon, Medine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Medine'yi 28 yerinden bıçaklayıp öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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