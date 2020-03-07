Medipol Başakşehir: 0-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir: 0-3 - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir: 0-3

19 dakika önce

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (xx), Borges (x), Titi (xx), Leo (x), Castro (x), Soner (xx), Napoleoni (x) (Dk. 79 Mossoro), Serdar (x) (Dk. 30 Tripic x), Halil (x) (Dk.

Medipol Başakşehir: 0-3, System.String[]

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)

GÖZTEPE: Beto (x) - Gassama (xx), Borges (x), Titi (xx), Leo (x), Castro (x), Soner (xx), Napoleoni (x) (Dk. 79 Mossoro), Serdar (x) (Dk. 30 Tripic x), Halil (x) (Dk. 60 Wilczek x), Jerome (x)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xxx) - Caiçara (xx), Epureanu (xx), Skrtel (xxx), Clichy (xx), Mahmut (xxx), İrfan (xxx), Aleksic (xxx) (Dk. 83 Berkay), Visca (xxx) (Dk. 86 Ponck x), Crivelli (xxx) (Dk. 89 Mehmet Topal), Demba Ba (xxxx)

GOLLER: Dk. 40 Demba Ba, Dk. 57 Crivelli, Dk. 90+3 İrfan (Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 83 Epureanu (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Soner (Göztepe) - Mahmut (Başakşehir)

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, İzmir'de puan kaybetmedi. Göztepe'ye konuk olan turuncu lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek koltuğunu korudu. Başakşehir, 40'ıncı dakikada Demba Ba'nın müthiş golüyle öne geçti. Crivelli 57'de farkı ikiye çıkarırken, 90+3'te son sözü İrfan söyledi. Bu sonuçla 52 puana yükselen Başakşehir zirve yarışında zorlu virajı geçti. Yeni evi Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk mağlubiyetini alan Göztepe ise 34 puanda kaldı. Başakşehir'de bitime 7 dakika kala stoper Epureanu direkt kırmızı kart gördü.

6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, sol çaprazdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Visca'nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.

27'nci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortaladığı topa Demba Ba kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

33'üncü dakikada İrfan'ın ara pasında kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Demba Ba'nın yerden şutundan sonuç gelmedi.

40'ıncı dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın ortaladığı topa Demba Ba voleyi vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in pasında Visca sert vurdu, kaleci Beto topu güçlükle çeldi.

57'nci dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Kontratağa kalkan Başakşehir'de Demba Ba'nın pasıyla buluşan Crivelli bomboş durumda topu ağlara gönderdi: 0-2.

74'üncü dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta hareketlenen Aleksic ortaladı, Leo'nun üzerinden kafayı vuran Demba Ba pozisyondan sonuç alamadı.

83'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahası dışında gole giden Jerome'u düşüren Epureanu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada kaleci Beto ile karşı karşıya kalan İrfan sonucu belirledi: 3-0.


Ali Palabıyık, Başakşehir, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:08 Kaynak: DHA
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