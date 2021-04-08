Medipol Başakşehir: 2-0

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

GAZİANTEP FK Günay Güvenç- Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih, (Dk. 84 Kozulj) Rashid, Mirallas, (Dk. 77 Güray) Maxim, (Dk. 77 Enver Cenk) Kenan Özer, (Dk. Mirza) Dicko (Dk. 72 Ertuğrul)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: : Volkan Babacan- Uğur Uçar (Dk. 65 Aleksic) Ponck, Epureanu, (Dk. 65 Mahmut) Cemali Sertel, (Dk. 73 Chadli) Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 65 Crivelli)GOLLER: Dk. 32 (P) ve Dk. 52 Maxim (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Enver Cenk (Gaziantep FK) - Ponck (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 33'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada penaltıdan ve 52'nci dakikada Maxim kaydetti.

31'inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk'un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.32'nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.44'üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.52'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

- Gaziantep