Medipol Başakşehir: 2-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Candaş Erbil (xx)

GÖZTEPE: İrfancan (xxx) - Murat (x) (Dk. 42 Kerim x), Arslanagic (xxx), Kahraman (xx), Berkan (xxx) (Dk. 89 Burekovic), Nwobodo (xxx), Soner (xx) (Dk. 89 Atakan), Halil (xxx), Lourency (xx) (Dk. 70 Baku x), Ndiaye (xxxx), Jahovic (x) (Dk. 46 Tijanic xx)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan (x) - Ömer (xx) (Dk. 63 Ponck x), Duarte (xx), Ndayishimiye (x), Lima (x) (Dk. 86 Gulbrandsen), Tolga (x) (Dk. 87 Atabey), Mahmut (x) (Dk. 76 Şener x), Deniz (xx), Berkay (xx), Visca (x) (Dk. 76 Chadli x), Okaka (xx)GOLLER: Dk. 7 Deniz ( Başakşehir ), Dk. 64 Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)SARI KARTLAR: Berkan, Nwobodo, Halil, İrfancan (Göztepe), Tolga, Ömer, Deniz (Başakşehir)

GÖZTEPE, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. İlk 3 maçta 2 puan toplayan ve Ünal Karaman'ın yerine Sırp çalışıtırıcı Nestor El Maestro'yu göreve getiren Göz-Göz, geriye düştüğü maçta evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesini bildi. Maça hızlı başlayan konuk takım 7'nci dakikada Deniz'le öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0 üstünlükle tamamladı. Göztepe 64'te önce Ndiaye ile beraberliği yakaladı, 83'te sahneye çıkan Tijanic attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren isim oldu. Göztepe bu sonuçla ilk kez kazanırken, Medipol Başakşehir ise 4 maçından da puanla ayrılamadı.7'nci dakikada gol perdesi açıldı. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası içine yaptığı ortada defansı aşan topa gelişine bir vuruş yapan Deniz Türüç, sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1.15'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağına ceza sahası içinde bulunan Jahovic, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Lourency'e pas verdi. Topu sağına çekip kaleyi deneyen Lourency'nin şutunda top üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.21'inci dakikada sol taraftan Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanan Başakşehir'de, ceza sahasına yapılan ortaya kafa vuruşu yapan Youssouf'un pozisyonunda kaleci İrfan Can Eğribayat başarılı bir kurtarışla golü önledi.23'üncü sol kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Deniz Türüç yerden sert bir vuruşla kaleye gönderdi, ancak kaleci İrfan Can Eğribayat topu iki hamlede kontrol etti.35'inci dakikada Göztepe ceza sahasında gelişen pozisyonda sağ çaprazdan kaleyi deneyen Tolga Ciğerci'nin şutunda top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle sağ kale direğinin önüne doğru yöneldi. Direk önünde bulunan Duarte, topu kafa vuruşuyla kaleye çevirse de İrfan Can Eğribayat topa bir kez daha müdahale ederek kornere çeldi.40'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli, Deniz Türüç'le girdiği mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Murat Paluli'nin yerine Kerim Alıcı dahil oldu.45+3'üncü dakikada Başakşehir ceza sahası içinde gelişen pozisyonda çizgiye inen Ndiaye, kale önüne topu çevirdi, topu önünde bulunan Jahovic'in şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.54'üncü dakikada Halil'in ortasında, Ndiaye kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.64'üncü dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Lourency'nin sol kanattan ortaladığı topa kafayı vuran Ndiaye ağları havalandırdı: 1-1.

83'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tijanic düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi kazanan taraf oldu.