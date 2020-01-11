Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys

23 dakika önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında İsviçre ekibi ile karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir 3-1 Young Boys, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, kamp yaptığı otelin sahasında İsviçre ekibi ile karşı karşıya geldi.


Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 10 ve 14. dakikalarda Demba Ba ile 70. dakikada Visca attı. Young Boys'un tek golü ise 90 1. dakikada penaltıdan Ngamaleu'dan geldi.


Medipol Başakşehir müsabakaya Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'iyle çıktı.


Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.


Antalya kampındaki son hazırlık maçını oynayan Medipol Başakşehir, 13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'a dönecek.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:48 
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