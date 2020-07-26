Medipol Başakşehir: 3-2 - Son Dakika

Medipol Başakşehir: 3-2

Ata SELÇUK / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkKASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 79 Fernandes), Thiam (Dk.

Medipol Başakşehir: 3-2, System.String[]

Ata SELÇUK/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

KASIMPAŞA: Ramazan Köse - Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç Kara, Pavelka (Dk. 90 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Quaresma), Hajradinovic (Dk. 79 Fernandes), Thiam (Dk. 79 Anıl Koç), Koita (Dk. 90 Gohou)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Mehmet Topal (Dk. 46 Ba), Ponck, Behich (Dk. 46 Clichy), Gökhan İnler, Berkay Özcan (Dk. 74 Crivelli), Visca, Aleksic (Dk. 74 Epureanu), Elia (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), GulbrandsenGOLLER: Dk. 9 - Dk. 28 Koita, Dk. 62 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) - Dk. 78 Ba, Dk. 80 Visca (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Fernandes (Kasımpaşa) - Mehmet Topal, Elia (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.Müsabakada ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri 9'uncu ve 28'inci dakikalarda Koita ile 62'nci dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Medipol Başakşehir'in golleri ise 78'inci dakikada Ba ve 80'inci dakikada Visca'dan geldi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 43'e yükselterek sezonu 10'uncu sırada noktaladı. Medipol Başakşehir ise 33'üncü haftada şampiyonluğu garantilediği sezonu 69 puanla lider tamamladı.Maç öncesinde Kasımpaşalı futbolcular ve teknik heyet, şampiyon Başakşehir kafilesini yeşil zemine geldiği sırada alkışlarla karşıladı. Ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek takdim etti.

9'uncu dakikada Hajradinovic, sol ayağının dışıyla Koita'ya pasını aktardı. Bu pasla savunma arkasına sarkan Koita, yaptığı düzgün vuruşla ağları sarstı: 1-0.28'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın altıpas içerisine kestiği ortada Koita, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.62'nci dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Koita pasını Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf'un ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, ağlarla buluştu: 3-0.78'inci dakikada Clichy'nin sol kanattan içeri kestiği ortada Ba'nın kafa vuruşu fileleri sarstı: 3-1.80'inci dakikada yine Clichy'nin sol kanattan içeri gönderdiği ortaya sert bir vuruş yapan Visca, topu ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Erdoğan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 06:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir: 3-2 - Son Dakika Spor

Son Dakika

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