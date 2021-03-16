Medipol Başakşehir: 3-2 - Son Dakika

Medipol Başakşehir: 3-2

16.03.2021 23:28
Medipol Başakşehir: 3-2, System.String[]

STAT: VodafoneHAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkBEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), Josef, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Atiba), N'Koudou (Dk. 120+1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran - Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 82 N'Sakala), Josef, Ghezzal (Dk. 100 Hasic), Dorukhan Toköz (Dk. 82 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 62 Atiba), N'Koudou (Dk. 120+1 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 46 Larin)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Ponck (Dk. 106 Duarte), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci (Dk. 90+3 Azubuike), Ndayishimiye (Dk. 105+1 Mehmet Topal), Visca (Dk. 77 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 77 Giuliano), Deniz Türüç, Demba Ba (Dk. 77 Crivelli)GOLLER: Dk. 17 Aboubakar, Dk. 22 Vida, Dk. 102 Larin (Beşiktaş) - Dk. 60 Deniz Türüç, Dk. 77 Giuliano (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Vida (Beşiktaş) -

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş, normal süresi 2-2 biten maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Aboubakar, 22'nci dakikada Vida ve 102'nci dakikada Larin kaydetti. Medipol Başakşehir'in karşılaşmadaki golleri ise 60'ncı dakikada Deniz Türüç ve 77'nci dakikada Giuliano'dan geldi.7'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Cez sahası içindeki Welinton'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.17'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip yarı sahada topu kapan Oğuzhan Özyakup, topu biraz sürdükten sonra soldaki Aboubakar'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'yi çalımladıktan sonra çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.22'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından N'Koudou ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.39'uncu dakikada Başakşehir savunmasından atılan uzun top sonrası kaleci Utku kalesini terk etti. Sol kanada doğru açılan top Deniz Türüç'te kaldı. Deniz'in ortasında Utku kalesinde yokken, ceza sahası içindeki Visca'nın yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.45+2'nci dakikada Visca'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Arka direkte Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.60'ıncı dakikada Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca ortasını yaptı. Kaleci Utku'nun çeldiği top ceza sahası içindeki Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.74'üncü dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou ortasını yaptı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Mert, çizgi üzerinde topa müdahale ederek kornere gönderdi.77'nci dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Deniz Türüç, topukla geriden gelen Giuliano'yu gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.Mücadelenin normal süresi 2-2'lik eşitlikle geçildi ve karşılaşma uzatmaya gitti.94'üncü dakikada Başakşehir sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahasında Aleksic kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

102'inci dakikada Beşiktaş 1 kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Ljajic, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına hareketlenen Larin'i gördü. Larin, kontrol ettikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-2.


- İstanbul

Oğuzhan Özyakup, Fırat Aydınus, Necip Uysal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir: 3-2 - Son Dakika Spor


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