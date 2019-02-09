Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir 3 Hafta Sonra Puan Kaybetti

Medipol Başakşehir 3 Hafta Sonra Puan Kaybetti

1 saat önce

Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

Medipol Başakşehir 3 Hafta Sonra Puan Kaybetti, System.String[]
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında M. Başakşehir, sahasında BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Başakşehir ligde en son 17. haftada Alanyaspor maçından 1-1 ayrılarak puan kaybetmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:04 Kaynak: İHA

Spor
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