Medipol Başakşehir 3 Hafta Sonra Puan Kaybetti
1 saat önce
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı.
Medipol Başakşehir
, BB Erzurumspor
beraberliği ile ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında M. Başakşehir, sahasında BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler bu sonuçla ligde 3 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Başakşehir ligde en son 17. haftada Alanyaspor
maçından 1-1 ayrılarak puan kaybetmişti. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:04 Kaynak: İHA
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