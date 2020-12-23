Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

23.12.2020 21:00
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş (Dk. 82 Sosa), Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Thiam, Ademi (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş (Dk. 82 Sosa), Caner Erkin (Dk. 87 Cisse), Thiam, Ademi (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 64 Visca), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Dk. 88 Ponck), Aleksic (Dk. 81 Giuliano), Chadli (Dk. 81 Gulbrandsen), Crivelli (Dk. 81 Berkay Özcan)

Goller: Dk. 6 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 45+2 Nazım Sangare, Dk. 60 Tisserand, Dk. 84 Luiz Gustavo, Dk. 89 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Rafael, Dk. 71 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 73 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 12 Luiz Gustavo, Dk. 50 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 61 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti.

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden hafif sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Dönen topa penaltı noktası civarında Crivelli vurdu, kaleci Altay'dan seken meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Tisserand'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top Skrtel'den döndü. Dönen topa Tisserand'ın altıpasın sağında dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir yarı sahasında taç çizgisine yakın bir noktada Rafael ile girdiği ikili mücadelede Thiam yerde kaldı. Maçın hakemi Bahattin Şimşek Rafael'e sarı kartını gösterdi. Rafael, bu kararın ardından topa sert bir şekilde vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Luiz Gustavo, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

89. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Thiam'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bahattin Şimşek, Caner Erkin, Başakşehir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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