Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen attı.

Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gulbrandsen ligde 6. golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın Norveçli oyuncusu Gulbrandsen, bu sezon ligdeki 6. golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında attı.

Gulbrandsen, bu sezon takımının ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. İstanbul ekibinde, Edin Visca da ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları havalandırdı.

10 maç sonra kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra kalesini gole kapattı.

Turuncu-lacivertli takım Süper Lig'de son olarak 5. haftada Trabzonspor'u 2-0 yendiği mücadelede gol yememişti.