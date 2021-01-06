Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika

Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

06.01.2021 18:01
Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, 7 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 40. dakikada Norveçli oyuncu Fredrik Gulbrandsen attı.

Ligde son 7 maçın 4'ünü kaybeden 3'ünde sahadan beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, 7 hafta sonra 3 puanı kazandı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, iki maç sonra mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olurken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Gulbrandsen ligde 6. golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın Norveçli oyuncusu Gulbrandsen, bu sezon ligdeki 6. golünü Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında attı.

Gulbrandsen, bu sezon takımının ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. İstanbul ekibinde, Edin Visca da ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Norveçli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez ağları havalandırdı.

10 maç sonra kalesini gole kapattı

Medipol Başakşehir, ligde 10 maç sonra kalesini gole kapattı.

Turuncu-lacivertli takım Süper Lig'de son olarak 5. haftada Trabzonspor'u 2-0 yendiği mücadelede gol yememişti.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Yakalanmamak için aracın plakasına "maşallah" yazan şüpheliler, çarptıkları sürücüyü 350 bin lira gasbettiler
Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti Trabzonspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti         
18:02
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Golcü futbolcu haftalar sonra kadroya döndü         
17:54
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı         
17:18
Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü         
17:10
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada         
16:22
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 18:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei