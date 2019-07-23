Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi AEK ile 31 Temmuz Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:50 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, Yunanistan
temsilcisi AEK ile 31 Temmuz Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul
Başakşehir Futbol
Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
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