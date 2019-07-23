Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak
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Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi AEK ile 31 Temmuz Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak, System.String[]
Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi AEK ile 31 Temmuz Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Yunanistan, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:50 Kaynak: AA
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